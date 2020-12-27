أبرز الوجهات السياحية في أيرلندا تقدم جولاتٍ افتراضيةً مميزةً

تقدم أبرز الوجهات السياحية في أيرلندا جولاتٍ افتراضيةً مميزةً لتتيح تجربة المعنى الحقيقي للفخامة دون تكبد عناء السفر.

سواء رغب عشاق التجارب المميزة بزيارة القلاع التراثية أو اختبار الحياة الريفية الراقية، تلبي الجزيرة الأيرلندية جميع تفضيلاتهم وأذواقهم. وعلى الرغم من القيود على حركة السفر في الوقت الراهن، لا يزال بإمكان الراغبين بقضاء إجازة فاخرة في أيرلندا التخطيط لرحلتهم القادمة من خلال جولة افتراضية ضمن مجموعة من أروع المعالم والفنادق الأيرلندية وأكثرها تميزاً.

ونقلاً عن "موقع حلوة" ندعوكم للقيام بجولة افتراضية إلى هذه الوجهات الفريدة، لعلّها تكون ضمن خطط سفركم القادمة:

فندق باليفين:

يحظى الضيوف بتجربة فاخرة من فئة الخمس نجوم عند إقامتهم في فندق باليفين الذي كان أحد أبرز المنازل الريفية الساحرة في قرية باليفين الواقعة على سفوح جبال سليف بلوم وسط أيرلندا. وتشتهر هذه الوجهة بنفحات تاريخية وسط مناظر طبيعية خلابة تبعث على الراحة والاسترخاء. ولطالما نال هذا المنزل الريفي الذي يعتبر أفخم قصور ريجنسي إعجاب الكثيرين، وقد تحول اليوم إلى فندق استثنائي في أحضان الطبيعة الخلابة التي يفوق جمالها الوصف.

اختبروا التجربة الراقية التي يقدمها فندق باليفين، وخططوا لرحلتكم القادمة مع الجولة الافتراضية عبر الرابط: https://www.virtualvisittours.com/ballyfin-demesne/

فندق آشفورد كاسل:

يشتهر فندق آشفورد كاسل في مقاطعة مايو بتقديم تجربة إقامة أيرلندية تعتبر الأرقى والأفخم من فئة الخمس نجوم. ويتميز الفندق بأرضيات جذابة وتصاميم داخلية فخمة، ويشكل ملاذاً استثنائياً ضمن موقع فريد، ما يجعله من بين أكثر الفنادق ارتياداً في أيرلندا.

يمكنكم التعرف على فخامة الفندق عن قرب مع الجولة الافتراضية عبر الرابط: https://www.virtualvisittours.com/ashford-castle/

فندق ومنتجع أدير مانور:

يقع فندق ومنتجع الجولف أدير مانور، وجهة الخمس نجوم الفاخرة الحائزة على الجوائز، ضمن مقاطعة ليميريك الأيرلندية. ويمتد المنزل الريفي الذي ينبض بالعراقة على مساحة 840 هكتاراً من الحدائق، وقد خضع لعمليات ترميم متقنة ليبرز كوجهةٍ تزينها التصاميم القوطية واللمسات الأنيقة والتفاصيل المثالية.

فندق شلبورن:

يقع فندق شلبورن في قلب العاصمة الأيرلندية، ويعدّ أكثر المعالم الوطنية تميزاً وراحة، حيث يشكل الفندق مركز المدينة النابض بالحياة الاجتماعية والثقافية، ومقصداً مفضلاً للزوّار من جميع أنحاء العالم. كما يجسد الفندق العريق إرثاً حافلاً بالأناقة والرقي.

منتجع جالجورم:

يمتد منتجع جالجورم، جوهرة أيرلندا الشمالية، على مساحة 163 هكتاراً من الحدائق الوارفة بجانب نهر ماين؛ ما يجعله يتفرد بموقع مميز للغاية. وتقدم مرافق المنتجع الحائزة على الجوائز للضيوف تجربة صحية فاخرة تبعث على الاسترخاء والراحة.

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