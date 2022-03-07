المرأة كانت ولا تزال سيّدة الشّعر المرأة، المرأة هي الفراشة التي تتزيّن بها الأشعار وعلبة الألوان لكلِّ شاعر، المرأة هي المخلوق الغريب والعجيب المعجون من خلطة سحرية لا مثيل لها من الكبرياء والرقة.

المرأة هي الرقة، القوة والأنوثة والكثير الكثير من التناقضات الجميلة، المرأة هي الأم، والأخت، الحبيبة، والصديقة، الابنة، الأرض، المرأة هي التي تعبت وناضلت كثيراً حتى أصبحت اليوم تمشي إلى جانب الرجل لا خلفه.

أبيات شعر عن يوم المرأة العالمي 2022

المرأة في عصور الجاهلية، نجدها في قصيدة عنترة بن شدّاد الشّهيرة، وقال فيها:

وَلَولا فَتاةٌ في الخِيامِ مُقيمَةٌ *** لَما اِختَرتُ قُربَ الدارِ يَومًا عَلى البُعدِ

مُهَفهَفَةٌ وَالسِحرُ مِن لَحَظاتِه *** إِذا كَلَّمَت مَيتًا يَقومُ مِنَ اللَحدِ

أَشارَت إِلَيها الشَمسُ عِندَ غُروبِه *** تَقولُ إِذا اِسوَدَّ الدُجى فَاِطلِعي بَعد

قصيدة باللهِ يا ذات الجمال الفائقِ، التي تُعتبر من أجمل القصائد، وجاء فيها:

بِاللَهِ يا ذاتَ الجَمالِ الفائِقِ *** لا تَصرِمي حَبلَ المُحِبِّ الوامِقِ

اللَهُ يَعلَمُ أَنَّني لَكِ عاشِقٌ *** عِشقَ الخِلافَةِ لِلإِمامِ الواثِقِ

قصيدة هام الفؤاد، للشاعر أبو الطّيب المتنبي، وجاءت أبرز أبياتها وفق الآتي:

هامَ الفُؤادُ بِأَعرابِيَّةٍ سَكَنَت *** بَيتًا مِنَ القَلبِ لَم تَمدُد لَهُ طُنُبا

مَظلومَةُ القَدِّ في تَشبيهِهِ غُصُنًا *** مَظلومَةُ الريقِ في تَشبيهِهِ ضَرَبا

بَيضاءُ تُطمِعُ فيما تَحتَ حُلَّتِها *** وَعَزَّ ذَلِكَ مَطلوبًا إِذا طُلِبا

أجمل ما قاله الأدباء العرب عن المرأة

أجمل ما قاله محمود درويش عن المرأة

صديقان نحن، فسيري بقربي كفاً بكف، معاً نصنع الخبز والأغنيات.. لماذا نسأل هذا الطريق، لأي مصيرٍ يسير بنا.

أجمل ما قاله جبران خليل جبران عن المرأة

إن قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول. قلب المرأة ينازع طويلا ولكنه لا يموت. قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الإنسان ساحة لحروبه ومذابحه، فهو يقتلع أشجارها ويحرق أعشابها ويلطّخ صخورها بالدماء ويغرس تربتها بالعظام والجماجم، ولكنها تبقى هادئة ساكنة مطمئنة ويظل فيها الربيع ربيعاً والخريف خريفاً إلى نهاية الدهور.

إن المرأة من الأمة بمنزلة الشعاع من السراج، وهل يكون شعاع السراج ضئيلاً إذا لم يكن زيته شحيحاً؟

أجمل ما قاله نزار قباني عن المرأة

هل عندك شك أنك أحلى امرأة في الدنيا وأهم امرأة في الدنيا؟

هل عندك شك أني حين عثرت عليك ملكت مفاتيح الدنيا؟

هل عندك شك أني حين لمست يديك تغير تكوين الدنيا؟

هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟

أجمل ما قالته نوال السعداوي عن المرأة

جريمتي الكبرى .. أنني امرأة حرّة في زمن لا يريدون فيه إلا الجواري والعبيد، ولدت بعقل يفكر في زمن يحاولون فيه إلغاء العقل.

إن قلة عدد النساء والفتيات المهتمات بعقولهن، هي ظاهرة موجودة في المجتمع العربي وهي ظاهرة لا تدل على أن المرأة ناقصة عقل ولكنها تدل على أن التربية التي تلقتها البنت منذ الطفولة، تخلق منها إمراة تافهة التفكير.

أجمل ما قالته أحلام مستغانمي عن المرأة

على النساء أن يشفين من خوفهن الأنثوي من المجهول. فليس الرجال أقل منّا خوفا. ولا أكثر طمأنينة لما ينتظرهم. هم فقط أكثر خيانة وتنصلاً من وعودهم.

لعلي امرأة عربية تحزن حين يجب أن تفرح لأنها ما اعتادت السعادة.

أجمل ما قاله أنيس منصور عن المرأة

المرأة الجميلة قصيدة متحركة‏!

المرأة تكره القسوة‏..‏ إلا من حبيبها‏!

المرأة ليس لها مبدأ.. فهي إما فوق المبادئ أو فوق المبادئ ‏!

امرأة لاتعرف الحب‏..‏ امرأة بلا أنوثة‏!‏

كلام عن اليوم العالمي للمرأة

اليوم العالمي للمرأة: أجمل أشعار نزار قباني عن جمالها

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022