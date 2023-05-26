يوم الجمعة هو يوم يجتمع فيه الناس على التوالي ويصلون جميعًا إلى الله رب العالمين ويذكره ويسجد له حق العبادة، وفيما يلي أبيات شعر لخطبة الجمعة:

أبيات شعر لخطبة الجمعة

مرّ السّبوع وهذا هو عيدنا عاد

هلل وكبر وافرح اليوم جمعه

وانهض وسبح للذي ماله انداد سبحانه

الخلاق يابدع صنعه واكثر صلاتك

عالنبيخير من جاد يرد تسليمك وتحظى

بشفعه والوالدين احسن لهم وارض الاولاد

يابخت من كان الرضى دوم طبعه واذكر محبينك

جماعات وافراد واوصل قريبك واعطه اليوم

دفعه وابذل ولا تبخل بمالك وبالزاد وابحث

عن المحتاجوانفعه نفعه واقرا وتدبر

سورةالكهف وان عاد حسيت عندك

عزم زد جزء وارعه واختم بما تحفظ

من اذكار واوراد واسكب على ذنبك منالعين

دمعه واذكر اخوك اللي كتب هذا الانشاد وامنحه

دعوة غيب من بعد ركعه هذي أمانه أو سلف مثل

الارفاد دعيت انا لك وقت نظمه وبدعه يارب

من يقراه تذكره باشهاد وتزيد في الدنيا

وفي البعث رفعه واجعله وانحن معهصادر

ووراد عالحوض نشرب من عواذيب نبعه

يارب انا حبي لهم فيك يزداد يارب تجمعنا

في الخلد جمعه عندك بمقعد صدق ما فيه حساد فوق

الحرير بسندس يزيد لمعه وآخر دعانا الحمد لله

تنقاد معنا بكل احوال وتقيد شمعه واحفظ كلامي

واحسبه وعظ وارشاد لا خير في اللي ما وعظ يومربعه

لا تستقل الخير لو بسمة اسناد في وجه اخيك ولا تقصر

بفزعه واليوم هذا عيد من ضمن الاعياد له كل سبعه

ايام بالخير رجعه أذكر ترى الله فيه واعدك باوعاد

شعر الصلاة على النبي يوم الجمعة

يا من تُريدون الجزاء جنان

صلوا على من بالرشاد أتانَ

صلوا عليه وأكثروا من ذكره

بل ذكّروا الأحباب والاخوانَ.

صلّوا على القمر المُنير فإنّهُ

نور تبدّى في الغمام المُظلم.

يامن عرفت محمداً بكماله

وجلاله وخصاله وجماله

املأ مكانك والزمان مصلّيا

ومسلّما دوما عليه وأله.

اللهُ عظّم قدر جاه محمد

وأنالهُ فضلا لديه عظيما

في مُحكم التنزيل قال لخلقه

صلُّوا عليه وسلمُوا تسليما.

إني لأشعرُ بالسعادة كُلّما

لهج اللسانُ مُكرّرا ومُردّدا

صلّى الإلهُ على النبي وأله

ما حام طير في السماء وغرّدا.

صلوا عليه ما تلألأ كوكب

يجلو الظلام بنوره الوضاء.

يا من هُديتم بالنبيّ مُحمّد

سيروا بهدي نبيّكُم تعظيما

وإذا سمعتُم ذكره في مجلس

صلُّوا عليه وسلّموا تسليما.

فصيح اللسان و اتاه ربي

بديع الكلام بيانا و حكمة

رسول السلام أتى للأنام

فصلوا عليه حبيبي محمد.