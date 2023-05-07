أتيليييه فيرساتشيه ربيع وصيف 2023‎‎

تنافس دار فيرساتشيه هذا العام كبار دور الأزياء الفرنسية من شانيل وديور وألكسندر فوتييه في صناعة الأزياء الراقية، مجموعة فيرساتشيه للأزياء الراقية لربيع وصيف عام 2023 مجموعة ساحرة خاطفة للأنظار بقصات جديدة وصور ظلال (سيلويت) مختلفة تماما وحصرية جاءت مستوحاة من أحجام تنانير فيرساتشيه في التسعينيات وأقمشة استخدمت للمرة الأولى وبألوان جريئة جدا.

مجموعة فيرساتشيه ربيع وصيف 2023‎‎:

في هذه المجموعة كانت عودة العديد من القصات والنقشات والأقمشة الى موضة هذا العام بداية من الأقمشة المنقطة بصورة عشوائية باثنين من الإطلالات الساحرة بفستان مكون من قطعة علوية (بوستييه) متقنة الخياطة بلونين متناقضين من الأسود والأحمر وتفاصيل متداخلة من اللون الأبيض. وبقصة تنورة خلابة متناقضة التركيب والحجم بأسلوب فيرساتشيه الشهير.

من إحدى صيحات الموضة التي أعادتها إلينا دوناتيلا فيرساتشيه من خلال هذه المجموعة هي موضة الأقمشة غير المكوية أو الأقمشة المكرمشة وهي موضة ظهرت في بداية فترة الألفية الثانية لكن وظفت في هذه المجموعة بطريقة مميزة ودمجت مع القماش المخرم بطبعات الورود والساتان اللامع.

كانت إحدى أكثر الإطلالات روعة وابتكارًا هي اطلالة من فستان أسود مصنوع من قماش الأورجانزا اللامع والذي زينت نهاياته بحبات الباييت (الترتر) الضخمة باللونين الفضي والأسود، نسق مع قفازات تصل الى أعلى المرفق.

أما اطلالات العرائس فتضمنت المجموعة 3 اطلالات باللون الأبيض، الاطلالة الأولى جاءت بدرابيه متقن على الجوانب ومزين بزهور ثلاثية الأبعاد ممتدة إلى حواف الفستان.

والاطلالة الثانية جاءت بتفاصل القماش المخرم (الدونتيل) الأبيض وأزرار خلفية من الساتان الأبيض.

والاطلالة الختامية كانت مكونة من فستان دقيق الخياطة مكون بشكل أساسي من القماش المخرم والريش فقط. وطرحة بيضاء متوسطة الطول.

اختيرت العارضتان الأيقونيتان ماريا كارلا بوسكونو والدنماركية ساسكيا دي برو لعرض هذه المجموعة ويتوقع أن نرى هذه المجموعة على السجادة الحمراء في المناسبات القادمة لهذا العام.