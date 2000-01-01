أجمل أسماء أولاد الأنبياء مع معانيها

إن أجمل ما يمكن أن نقوم به هو أن نسمي أولادنا باسم على أسماء الأنبياء وأسماء أولاد الأنبياء، فكل منا يتمنى أن ينال هذا الشرف وأن يرتقي بأن نكون بالقرب منهم عليهم السلام أجمعين يوم القيامة، وقد وصانا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن نسمي أولادنا بأحب الأسماء؛ لذلك فإن من أجمل هذه الأسماء هي الأسماء التي اختارها الأنبياء لأبنائهم، وبالرغم من أن هناك بعض الأسماء التي لن تتماشى مع عصرنا؛ إلا أن هناك الكثير من الأسماء التي تواكب جميع العصور ويمكننا أن نسمي أبنائنا بها، فتابع معنا السطور التالية واختر الاسم الذي تراه مناسبًا لابنك.

أسماء أولاد الأنبياء المشهورة

كثيرة هي الأسماء الموجودة على مر العصور، منها ما هو عربي ومنها أعجمي ومنها ما هو مستوحى من الطبيعة، ومن المشاعر، وكذلك من أسماء أولاد الأنبياء ومنها يمكننا استخراج أفضل أسماء إسلامية للأولاد وعلى سبيل المثال:

يعقوب: ومعناه يعقب أو يخلف، وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ويعرف أيضاً بإسرائيل وهو اسم مميز.

ومعناه يعقب أو يخلف، وهو ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، ويعرف أيضاً بإسرائيل وهو اسم مميز. إسماعيل: المقصود به يسمع الله، وهو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو من الأسماء المشهورة.

المقصود به يسمع الله، وهو ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وهو من الأسماء المشهورة. يوسف: اسم من أصل عبري ويعد من الأسماء الشهيرة، ويقصد به أن الله يزيد ويبارك، وهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، حيث أرسل سيدنا يوسف إلى مصر وهو من أجمل أسماء أولاد الأنبياء، وقد سميت سورة كاملة في القرآن الكريم بهذا الاسم وسميت بأحسن القصص وذلك لجمالها بالإضافة إلى أن يوسف عليه السلام كان يتصف بشدة جماله وحسنه.

اسم من أصل عبري ويعد من الأسماء الشهيرة، ويقصد به أن الله يزيد ويبارك، وهو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، حيث أرسل سيدنا يوسف إلى مصر وهو من أجمل أسماء أولاد الأنبياء، وقد سميت سورة كاملة في القرآن الكريم بهذا الاسم وسميت بأحسن القصص وذلك لجمالها بالإضافة إلى أن يوسف عليه السلام كان يتصف بشدة جماله وحسنه. موسى: معناه المنقذ وهو من أولي العزم وهو كليم الله سبحانه وتعالى، وأكثر الشخصيات ذكراً في القرآن الكريم.

معناه المنقذ وهو من أولي العزم وهو كليم الله سبحانه وتعالى، وأكثر الشخصيات ذكراً في القرآن الكريم. هارون: والمقصود به موطن القوة، حيث تم إرساله الى مصر ويعتبر من أنبياء بني إسرائيل.

والمقصود به موطن القوة، حيث تم إرساله الى مصر ويعتبر من أنبياء بني إسرائيل. يحيى: اسم من أصل أعجمي، ومعناه جميل وهو الحنون، أرسل الى فلسطين من الشهر الثالث قبل الميلاد ويعرف عند أهل الكتاب باسم يوحنا المعمدان وهو من الأسماء المتداولة بكثرة.

اسم من أصل أعجمي، ومعناه جميل وهو الحنون، أرسل الى فلسطين من الشهر الثالث قبل الميلاد ويعرف عند أهل الكتاب باسم يوحنا المعمدان وهو من الأسماء المتداولة بكثرة. دان: يعني القريب الذي يتصف بأنه قريب من متناول اليد وأيضاً تدل على الفاكهة في الجنة وقد يحمل معنى آخر وهو الحصول على الشيء وهو اسم أحد أولاد النبي يعقوب عليه السلام.

يعني القريب الذي يتصف بأنه قريب من متناول اليد وأيضاً تدل على الفاكهة في الجنة وقد يحمل معنى آخر وهو الحصول على الشيء وهو اسم أحد أولاد النبي يعقوب عليه السلام. قحطان: مشتق من القحط أي جفاف الأرض بسبب غياب المطر وعدم ارتوائها بالمياه.

مشتق من القحط أي جفاف الأرض بسبب غياب المطر وعدم ارتوائها بالمياه. اياد: اسم علم مذكر عربي كناية عن الحماية والمساعدة، ويعني أيضا جبل متين محمي وهو من الأسماء الراقية.

اسم علم مذكر عربي كناية عن الحماية والمساعدة، ويعني أيضا جبل متين محمي وهو من الأسماء الراقية. صالح: ويعني المؤهل والقائم بما عليه من حقوق وعبادات لله تعالى، وهو اسم نبي من انبياء الله المرسلين لهداية الله وقد بعث لقوم هود.

ويعني المؤهل والقائم بما عليه من حقوق وعبادات لله تعالى، وهو اسم نبي من انبياء الله المرسلين لهداية الله وقد بعث لقوم هود. شعيب: ويعتبر من أجمل الأسماء العربية الأصيلة، فهو مرتبط بنبي المولى عز وجل شعيب عليه السلام، ويصغر أهل القبيلة الكبيرة ويقال أنها المسافة والبعد وجيل الناس وقيل أيضا أنها تعني موصل قطع الرأس.

ويعتبر من أجمل الأسماء العربية الأصيلة، فهو مرتبط بنبي المولى عز وجل شعيب عليه السلام، ويصغر أهل القبيلة الكبيرة ويقال أنها المسافة والبعد وجيل الناس وقيل أيضا أنها تعني موصل قطع الرأس. يوشع: اسم مذكر من أصل عبري يعني "رحمة الله ورعايته"، وهو اسم أحد الأنبياء، ويحمل هذا الاسم إحساسا بالاتصال والإنقاذ ويرمز إلى الراحة والضوء والاشراق.

اسم مذكر من أصل عبري يعني "رحمة الله ورعايته"، وهو اسم أحد الأنبياء، ويحمل هذا الاسم إحساسا بالاتصال والإنقاذ ويرمز إلى الراحة والضوء والاشراق. اليعازر: اسم عبري معناه "الله عون أو الله قد أعان"، وهو ثاني أبناء موسى وصفورة.

اسم عبري معناه "الله عون أو الله قد أعان"، وهو ثاني أبناء موسى وصفورة. عيصو: معناه منبت خيار الشجر، وهو ابن إسحاق عليه السلام وهو الشجر الكثيف الملتف، ويسميه العرب العيص وهو والد الروم.

أسماء أولاد النبي آدم

إن لكل اسم من أسماء أولاد الأنبياء الذكور عليهم السلام قصة وعبرة، والسطور التالية سنتعرف فيها على أشهر أسماء أولاد نبي الله آدم عليه السلام؛ وآدم عليه السلام كان أولاده كثر وذكر أن حوا ولدت لآدم عليه السلام مائة وعشرون بطناً وقد بلغنا أسماء بعضهم وهم:

شيث: ومعناه هبة الله وقد أرسل في الجزيرة العربية، وهو الابن الثالث لآدم وقد ولد بعد قتل قابيل لهابيل ويعتبر من الأنبياء السريانيين.

ومعناه هبة الله وقد أرسل في الجزيرة العربية، وهو الابن الثالث لآدم وقد ولد بعد قتل قابيل لهابيل ويعتبر من الأنبياء السريانيين. قابيل: اسم سامي ويعني الحداد، وإن هذا الاسم لأحد أبناء سيدنا آدم وهو من الأسماء التي مازالت تسمى حتى الآن.

اسم سامي ويعني الحداد، وإن هذا الاسم لأحد أبناء سيدنا آدم وهو من الأسماء التي مازالت تسمى حتى الآن. هابيل: هو اسم لا يعلم اشتقاقه على وجه اليقين، ربما كان اسماً سامياً معناه [نسمة، بخار، بطلاً، هشاشة]، بينما يرى البعض أنه مشتق من كلمة "يابال" التي معناها "راع" ويرى البعض الآخر أنه مشتق من الكلمة السومرية " أبلو" أو البابلية [اسماً أكادياً] "أبيل" ومعناهما "ابن".

أسماء أولاد النبي محمد

هناك أسماء جميلة جداً للأنبياء الكرام تدور على أذهاننا ومسامعنا وكذلك أسماء أولاد الأنبياء والرسل فهي ذات معان قيمة وراقية تحمل بين أحرفها صفات وخصال حميدة حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين أنجب من زوجته الأولى السيدة خديجه ابنه القاسم وعبد الله ورقية وزينب وأم كلثوم وابنته فاطمة الزهراء، أما من زوجته القبطية ماريا رزقه الله تعالى بولده إبراهيم نذكر معاني البعض منها:

القاسم: اسم عربي الأصل ويعني الموزع المعطي الحسن الوجه، يطلق على الذكور وهو أول أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه أول أولاده انتقالاً إلى الرفيق الأعلى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم نسبة إليه.

اسم عربي الأصل ويعني الموزع المعطي الحسن الوجه، يطلق على الذكور وهو أول أولاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى أنه أول أولاده انتقالاً إلى الرفيق الأعلى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكنى بأبي القاسم نسبة إليه. عبد الله: اسم عربي الأصل وممعناه واضح وجلي، يطلق على الذكور وهو أحد أولاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بلقبين وهما الطيب والطاهر.

اسم عربي الأصل وممعناه واضح وجلي، يطلق على الذكور وهو أحد أولاد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يلقب بلقبين وهما الطيب والطاهر. إبراهيم: هو اسم علم مذكر، من الأسماء المحببة عند جميع الديانات، حيث إنه أبو الأنبياء وهو اسم كثير الانتشار، ومعناه أبو الجمهور أو أبو الأمم.

أسماء أولاد الأنبياء قديمة

إن الأسماء التي تقترن بأسماء أولاد الأنبياء عليهم السلام من أروع الأسماء وأجملها فهي محببة عند الله تحمل أجمل المعاني، وباعتبار أن الأنبياء ذوي أصول متعددة فالأسماء لا تكون عربية أصلية بل من عدة أصول كالسامية والعبرية إضافة للعربية، وبعض من أسماء الأنبياء غير متداولة فتكون غريبة ونادرا ما يسمى بها ومن اجمل أسماء الذكور ما يلي:

سام: اسم ذو أصول عربية جميل جدا، ويعني سامة أي قطعة من الفضة أو الذهب في الجمر أو الخيزران، ومعناه أيضاً المقام ذو شأن عالي أو الموت السريع، وسام نسبة إلى الابن الكبير للنبي نوح عليه السلام ومعنها القلادة التي تمنح للمتفوق هو الكبير من أبنائه الثلاثة.

اسم ذو أصول عربية جميل جدا، ويعني سامة أي قطعة من الفضة أو الذهب في الجمر أو الخيزران، ومعناه أيضاً المقام ذو شأن عالي أو الموت السريع، وسام نسبة إلى الابن الكبير للنبي نوح عليه السلام ومعنها القلادة التي تمنح للمتفوق هو الكبير من أبنائه الثلاثة. حام: هو ثاني أولاد النبي نوح عليه السلام الذين آمنو برسالته ولم يذكر أصل كلمة حام في المصادر الإسلامية أو العربية وهو اسم قليل الانتشار.

هو ثاني أولاد النبي نوح عليه السلام الذين آمنو برسالته ولم يذكر أصل كلمة حام في المصادر الإسلامية أو العربية وهو اسم قليل الانتشار. يافث: هو ثالث ابن للنبي نوح عليه السلام من زوجته واغلة، وهو أبو الأصول الأوروبية والقوميات، ويعتبر يافث أصغر أبناء نوح.

هو ثالث ابن للنبي نوح عليه السلام من زوجته واغلة، وهو أبو الأصول الأوروبية والقوميات، ويعتبر يافث أصغر أبناء نوح. كنعان: اسم علم مذكر من أصول سامية، ويعني الأرض الخافتة المنبسطة، ويعني الصباغ الفرفير، وهو أحد أبناء النبي نوح، حيث غرق بالطوفان بجوار والدته لأنهما كانا من الكفار ويسمى يام أو كنعان.

اسم علم مذكر من أصول سامية، ويعني الأرض الخافتة المنبسطة، ويعني الصباغ الفرفير، وهو أحد أبناء النبي نوح، حيث غرق بالطوفان بجوار والدته لأنهما كانا من الكفار ويسمى يام أو كنعان. روبين: اسم الماني يطلق على كلا الجنسين يرمز للمظهر المشرق الملفت للنظر ويرمز للنصر، كما يرمز إلى القمر في المنير وإضافة الى معناه الجميل الذي هو الياقوت، وعند إضافة الألف لروبين يصبح اسم أكبر أبناء سيدنا يعقوب وهو من الأسماء النادرة.

اسم الماني يطلق على كلا الجنسين يرمز للمظهر المشرق الملفت للنظر ويرمز للنصر، كما يرمز إلى القمر في المنير وإضافة الى معناه الجميل الذي هو الياقوت، وعند إضافة الألف لروبين يصبح اسم أكبر أبناء سيدنا يعقوب وهو من الأسماء النادرة. نشق: اسم يطلق على الذكور ، من أصل عربي، وهو اسم أحد أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام.

اسم يطلق على الذكور من أصل عربي، وهو اسم أحد أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. رحبعام: اسم عبري معناه اتسع الشعب، وهو ابن سليمان ويعتبر من الأسماء الغريبة جدا.

أسماء أولاد الأنبياء نادرة

كما ذكرنا أن هنا بعض من الأسماء التي لا تتناسب مع عصرنا لأنه من النادر أن تجد أحدًا يسمي بها أحد أبنائه، فإن كنت ترى أنها مناسبة لك وستتناسب مع ابنك فإليك بعضًا منها:

لاوي: ثالث أبناء سيدنا يعقوب ويعني في التوراة كاهن وهو ومؤسس سبط اللاويين.

ثالث أبناء سيدنا يعقوب ويعني في التوراة كاهن وهو ومؤسس سبط اللاويين. نافس: وهو في الأصل عربي ويختلف معناه باختلاف تشكيله، وهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وهو في الأصل عربي ويختلف معناه باختلاف تشكيله، وهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. سرج: اسم احد أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام.

اسم احد أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. يقشان: يطلق على الذكور وهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام.

يطلق على الذكور وهو من أبناء سيدنا إبراهيم عليه السلام. زمران: كما يسمى مديان بحسب التوراة، هو أول أبناء إبراهيم النبي من زوجته قطورة التي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى سارة، ومن أخوته: مدين، شوحا، شبياق، مييان، يقشان.

كما يسمى مديان بحسب التوراة، هو أول أبناء إبراهيم النبي من زوجته قطورة التي تزوجها بعد وفاة زوجته الأولى سارة، ومن أخوته: مدين، شوحا، شبياق، مييان، يقشان. شداد: معناه القوي الشجاع الذي يحمل على العدو بصلابة وقوه، وهو من أحد أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام.

معناه القوي الشجاع الذي يحمل على العدو بصلابة وقوه، وهو من أحد أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام. جاد: يعني العادل وهو اسم مميز، ومعناه محق الحق وقد يسمى مركباً بإضافة لفظ الحق ليصبح جاد الحق، وهو من أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام.

يعني العادل وهو اسم مميز، ومعناه محق الحق وقد يسمى مركباً بإضافة لفظ الحق ليصبح جاد الحق، وهو من أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام. عشير: يعتبر من الأصول العربية، والمقصود به زوج المرآة او القبيلة وهو من أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام.

يعتبر من الأصول العربية، والمقصود به زوج المرآة او القبيلة وهو من أبناء سيدنا يعقوب عليه السلام. عابر: يقصد به المار سريعاً، وهو من أبناء سيدنا هود عليه السلام.

يقصد به المار سريعاً، وهو من أبناء سيدنا هود عليه السلام. فالغ: ومعناه القاسم، وسمي بذلك الاسم لأن الأرض قسمت في عهده.

إن الأنبياء والرسل على مدى العصور والأزمات بلغو رسائل لهداية البشرية أجمعين وانتشالهم من جهلهم، وجميع الأنبياء عليهم السلام كانوا يمهدون للرسالة الكبرى ألا وهي رسالة الإسلام، لذا يجب أن نقتدي بالأنبياء أجمعين اسماً وفعلاً، ونختار من أسماء أولاد الأنبياء أسماء لأجيالنا المستقبلية لنعيد ذكراهم وصفاتهم ونحمل معانيهم الرائعة في حياتنا اليومية، فلنتجنب الأسماء المكررة والمتداولة بكثرة ولنختار لأولادنا اسماً مميزاً وغير تقليدي من أسماء أولاد الأنبياء.