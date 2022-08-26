تحل ذكرى ميلاد الملكة رانيا ملكة الأردن في 28 أغسطس والذي يصادف يوم الأحد القادم، والمُلقبة بأيقونة الأناقة والرقي، وهي واحدة من أجمل النساء الملكات حول العالم وعبر العصور، وأقوى 100 سيدة عالمياً.

الملكة رانيا ملكة الأناقة والتي عُرفت على مدار تاريخها في الأردن، بحبها الشديد للأردن وإخلاصها له، ودعمها الذي لا ينتهي، لكافة فئات المجتمع، وقربها الدائم من أبناء المجتمعات المحلية في كافة الظروف وبمختلف الأحداث السعيدة والحزينة والمناسبات الخاصة بالأردن.

الملكة رانيا العبد الله من مواليد 31 أغسطس عام 1970، وهى زوجة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهى أيقونة من أيقونات الجمال والأناقة في العالم، وتختلف الملكة رانيا عن غيرها فهي جميلة شكلاً ومضموناً، بجمال روحها وعقلها وإسهاماتها العديدة فى المشروعات الهادفة لتنمية المرأة والطفل، جعلها تتربع في قلوب المواطنين بالاردن.

الملكة رانيا اسمها الحقيقي رانيا فيصل صدقي الياسين، من مواليد دولة الكويت، لأبوين فلسطينيين، نزحوا إلى دولة الأردن خلال حرب الخليج، ثم التحقت بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصلت على شهادة الدراسات العليا في إدارة الأعمال عام 1991.

أجمل إطلالات الملكة رانيا العبدلله بمناسبة عيدها الـ 52

زفاف الملكة رانيا

في 10 يونيو عام 1993 أقيم حفل زفاف ملكي أسطوري، وارتدت الملكة رانيا فستان محتشم وأنيق باللون الأبيض مزين بالذهب، من تصميم المصمم البريطاني "بروس أولدفيلد".

عائلة الملكة رانيا

في عام 1994 رزقت الملكة رانيا الأول ولي العهد الأمير الحسين عبد الله، وفي عام 1996 أنجبت الأميرة إيمان، وفي عام 2000 أنجبت مولودها الثالث الأميرة سلمى ، وفي عام 2005 أنجبت الأمير هاشم ، لتكتمل العائلة الملكية الهاشمية.

خطوبة ولي العهد

في 17 أغسطس 2022 نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التواصل الاجتماعي تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف.