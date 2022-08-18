الملكة رانيا تتألق بالأسود في خطوبة الأمير الحسين بن عبدالله الثاني بالرياض

تألقت جلالة الملكة الملكة رانيا، ملكة الأردن وزوجة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، بفستان باللون الأسود الأنيق والمحتشم خلال احتفالها بخطوبة ابنها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله من الآنسة رجوة آل سيف بالعاصمة السعودية الرياض.

وأرفقت الملكة رانيا صور حفل الخطوبة بعبارات مؤثرة عبرت من خلالها عن فرحها بهذه المناسبة السعيدة، وقالت: "رجوت الله - مثلي مثل كل أم - أن يرزقك خيراً وأن تجد من تحب، فجاءت رجوة. مبارك لابني الأمير الحسين وعروستنا الغالية والحلوة رجوة - الله يهنيكم ويسعدكم ويتمم على خير".

إطلالة الملكة رانيا العبدلله

أطلت الملكة رانيا العبدلله مساء يوم أمس الموافق 17 أغسطس 2022 بفستان مرصع بالكريستال من آندرو جي إن وقدر سعر الفستان 9 آلاف ريال سعودي، ونسّقت الملكة رانيا مع هذه الإطلالة، أقراط مرصعة بالألماس من tiiganfinejewelry،والجدير بالذكر أنها من عشاق هذه العلامة التجارية، أما من الناحية الجمالية، إعتمدت تسريحة الشعر المنسدل مع التموجات العريضة، واختارت مكياج جذاب بالألوان الترابية المتناسقة التي تناسب بشرتها وأبرز ملامح وجهها الجميل.

خطوبة الأمير الحسين بن عبد الله

نشر الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني الهاشمي على موقع التدوين "تويتر" مساء الأربعاء، 17 أغسطس 2022، تهنئة خاصة للعاهل الأردني عبدالله الثاني ابن الحسين، وزوجته الملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة نجلهما الامير الحسين بن عبدالله من الأنسة رجوة.

وقد جاء في تغريدة الديوان الملكي الهاشمي: "الديوان الملكي الهاشمي يهنئ صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والملكة رانيا العبدالله بمناسبة خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، ويتمنى لهما حياة مليئة بالسعادة والهناء".

من هي خطيبة ولي العهد؟

خطيبة ولي العهد الأمير الحسين هي رجوة بنت خالد بن مساعد بت سيف بن عبدالعزيز آل سيف، واسم والدتها السيدة عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، ولدت في أبريل 1994 بالعاصمة السعودية الرياض،

وأكملت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، ثم أكملت تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكوز في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

نبذة عن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي عهد الأردن والوريث الواضح لعرش المملكة الأردنية الهاشمية بعد أبيه الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ولد في 28 يونيو 1994 في العاصمة الأردنية عمان، يبلغ من العمر 28 عامًا.

يحمل الحسين بن عبد الله الثاني رتبة نقيب في القوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي منذ نوفمبر 2021، في عام 2012، أتم تعليمه الثانوي في مدرسة كينغز أكاديمي في مادبا في الأردن، في عام 2016، حصل على تعليمه الجامعي في التاريخ الدولي من جورج تاون في الولايات المتحدة الأمريكية، في عام 2017، تخرج من أكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا.

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