أجمل إطلالات ديميت أوزديمير بطلة "مسلسل اسمي فرح"

باتت الفنانة التركية الشابة ديميت أوزديمير حديث وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تألقها في أداء شخصية "فرح" في المسلسل التركي "اسمي فرح" والذي يعرض حالياً على قناة mbc ومنصة شاهد vip، وفي إطار ذلك اخترنا لكم أجمل اطلالات "ديميت أوزديمير" بطلة مسلسل "اسمي فرح".

تحرص الفنانة التركية ديميت أوزديمير على مشاركة متابعيها عبر حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "الانستجرام" بإطلالاتها الجذابة البسيطة والأنيقة والأنثوية، والتي تمزج بين العصرية والبساطة، وتتناسب مع جمال ملامحها الناعمة.

قصة مسلسل "اسمي فرح"

المسلسل التركي اسمي فرح هو من بطولة النجمة التركية الشهيرة "ديميت اوزدمير" والنجم التركي "انجين اكيوريك".

تدور قصة مسلسل "اسمي فرح" حول امرأة تدعى فرح تكرّس حياتها بالكامل من اجل طفلها المصاب بمرض مناعي نادر، وتضطر فرح للعمل من أجل الحصول على الاموال وعلاج طفلها.

وخلال يوم من الايام تصطدم فرح برئيس عصابة مافيا يدعى طاهر ويجسد دوره الفنان انجين اكيوريك لتقع في حب رئيس العصابة وتعمل معهم في النظافة من أجل ازالة آثار الجرائم.