أجمل إطلالات فاليري أبو شقرا بطلة مسلسل "لا حكم عليه"

فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان 2015 تتميز الأناقة والبساطة في آن واحد وبجمال ملامحها وشعرها الناعم الذي عادًة ما تجعله منسدلًا على أكتافها لإبراز أنوثتها دون تسريحه بشكل مبالغ فيه.

ويذكر أن أبو شقرا برز اسمها في وقت قصير بعد فوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2015، حيث حلّت ضمن الخمس الأوائل في مسابقة ملكة جمال العالم في نفس العام، لتنطلق بعدها كمقدمة برامج وممثلة مُحترفة في أكبر المسلسلات المعروضة على الشاشات وبأدوار بطولية، ومؤخراً شاركت في عمل درامي بعنوان "لا حكم عليه" الذي يعرض حالياً على منصة شاهد بلاس، ويتألف المسلسل الذي هو من بطولة النجم السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية ملكة جمال لبنان السابقة فاليري ابو شقرا في أول ثنائية معاً ،من 15 حلقة وهو من تأليف سيناريو وحوار بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر ويضم مجموعة من ألمع نجوم التمثيل في لبنان وابرزهم رندا كعدي ،فادي ابراهيم ، طوني عيسى ،كارلوس عازار ،كارول الحاج ،عبدو شاهين ،ايلي متري ،وكارين سلامة .

نالت فاليري أبو شقرا شهادة جامعية في مجال الإعلام المرئي والمسموع في الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت، وهي الأخت الثانية بين شقيقاتها الثلاث.

في العام 2014، أطلّت أبو شقرا للمرّة الأولى على الشاشة ضمن مسلسل عشرة عبيد صغار هذا العمل عرض في رمضان، حيث لعبت دوراً صغيراً ألا وهو شخصية صوفي التي تقع في غرام حبيب خالتها ما دفع الأخيرة إلى قتلها، في العام 2015، حصلت على لقب ملكة جمال لبنان لعام 2015.

واستطاعت أبو شقرا بفضل إطلالاتها العصرية أن تكون محط أنظار الكثير من الفتيات، اللاتي يتصفحن حسابها على موقع التواصل الإجتماعي انستقرام للاطلاع على أزيائها وكيفية تنسيقها لقطع الملابس المختلقة ودمجها للألوان، ما رأيكم بها:

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