أجمل الأماكن السياحية في المغرب 

المغرب واحدة من أجمل البلاد العربية بل والعالمية التي قد تحلّين عليها، إلى حد لا يمكن فيه مغادرة المغرب، قبل أن تعزمي داخل نفسكِ أن تعودي إليها مجدداً في أقرب فرصة سانحة.

وتمتاز المغرب بمساحات شاسعة ذات تنوع جغرافي وثقافي بديع؛ إذ إن منطقة الدار البيضاء (كازابلانكا) تمتاز عن منطقة الشمال (طنجة وتطوان)، فيما الرباط مختلفة عن كل ما سبق وعن أغادير وهكذا.

حيث تتميّز المغرب بالكثير من الأماكن السياحيّة، ومنها ما يأتي:

1- مدينة مراكش:

تُعدّ مراكش المدينة الأكثر شعبيّة في المغرب، وهي رابع أكبر مدينة في البلاد، كما تحتوي على مجموعة متنوّعة من المواقع التاريخيّة والمناطق الحديثة، حيث تضمّ منطقتين، وهما ما يأتي:

- المدينة: وتتميّز بممرّاتها المتداخلة، ومحالّها التجاريّة المليئة بالحِرف.

- منطقة جليز: وهي على العكس من المدينة؛ إذ تحتوي على المباني الحديثة، ومطاعم الوجبات السريعة، والمطاعم الحضريّة.

2- الدار البيضاء:

تُعد الدار البيضاء أكبر المدن المغربيّة، كما تُعتبر المنطقة الصناعيّة الرئيسيّة في المغرب، وتحتوي على حيّ المدينة الجديدة الغنيّ بالعمارة الفرنسيّة الساحرة، ومسجد الحسن الثاني الذي يُعتبر أكبر مسجد في شمال إفريقيا.

3- مدينة فاس:

كانت فاس عاصمة المغرب لمدّة تزيد عن 400 عام، وتُعتبر حاليّاً المركز الثقافيّ والدينيّ للبلاد، ويحتوي وسط مدينة فاس على أكثر من العديد من الشوارع الضيّقة والتي يصل عددها إلى 9,000 شارع ضيّق، كما تتميّز بمدابغها التي تستحقّ الزيارة، وتُعدّ المدينة واحدةٌ من مواقع التراث العالميّ لليونسكو.

4- الصويرة:

الصويرة هي من أكثر الأماكن المُفضّلة لدى الرحالة، حيث يُمكن الاستمتاع في هذه المدينة ومُمارسة العديد من الأنشطة، مثل: ركوب الأمواج، والتسوّق، والتنزّه على الشواطئ. طنجة: تُعدّ مدينة طنجة واحدةٌ من أكبر المدن المغربيّة، إذ كانت تتمتّع بأهميّة اقتصاديّة وثقافيّة لا مثيل لها، فكانت مدينة الامبراطوريّة الرومانية لفترة تزيد عن 200 سنة.

5- الرباط:

الرباط هي عاصمة المغرب، وسابع أكبر مدينة في البلاد، وواحدة من مواقع التراث العالميّ لليونسكو.

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