أجمل الصور الرومانسية تجمع بين الملك عبدالله وزوجته الملكة رانيا

نشرت الملكة رانيا العبدالله محبيها ومتابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام بصورة جمعتها بزوجها الملك عبدالله بن الحسين وهما بكامل رومانسيتهما.

تألقت ملكة الأناقة بفستان تميز باللون الأبيض الساحر وبقصة أنثوية ناعمة للغاية مع حزام على الخصر باللون البني والكحلي، وعلقت أسفل الصورة: لقلبي ملك.

نبذة عن الملكة رانيا العبدلله

رانيا العبدالله ولدت في 31 أغسطس 1970 وهي من أصول فلسطنية في الكويت ليجبروا على مغادرتها أثناء حرب الخليج عام 1991، الملكة رانيا العبدالله هي زوجة جلالة الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.

الملكة رانيا العبدالله تمتاز بكونها مناصرة ومدافعة عن حقوق الإنسان، وهي مناصرة بارزة لليونيسف والرئيسة الفخرية لمبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات، كما أن مؤسسة نهر الأردن (JRF) هي منظمة غير حكومية تابعة للملكة رانيا العبدالله تُركز على مساعدة الأشخاص الأقل حظاً في الأردن، الملكة رانيا العبدالله هي أيضاً رئيس الجمعية الملكية للتوعية الصحية (RHAS).

ترعررت الملكة رانيا العبد الله في طول كرم في الضفة الغربية هي ووالديها وشقيقيها، بعد زواجها من الملك عبد الله الثاني، رُزقا بأربعة أولاد هم: ولي العهد الحسين، والأميرة إيمان، الأميرة سلمى والأمير هاشم.

زواج الملكة رانيا العبدالله

رافقت الملكة رانيا العبدالله في كانون الثاني/يناير 1993زميل عمل في شركة أبل التي كانت تعمل فيها آنذاك إلى حفل عشاء أقامته شقيقة الأمير عبد الله الثاني بن الحسين في الأردن، والذي كان أيضاً في الحفل، حيث التقيا الملك والملكة وتمت خطبتهما بعد شهرين فقط من لقائهما.

تزوجت الملكة رانيا العبدالله في 10 يونيو 1993 من الأمير عبد الله بن الحسين آنذاك والذي تولى منصبه الدستوري كملك للمملكة الأردنية الهاشمية في 7 فبراير 1999.

من هم أبناء الملكة رانيا العبدالله؟

ولي العهد الأمير الحسين بن عبداالله 28 يونيو 1994

الأميرة إيمان 27 سبتمبر ‏1996

الأميرة سلمى 26 سبتمبر 2000

الأمير هاشم 30 يناير 2005

نبذة عن عبد الله الثاني بن الحسين

عبد الله الثاني بن الحسين الهاشمي ولد في عمان 30 يناير 1962، أول أنجال الملك الحسين بن طلال من زوجته الثانية ذات الأصل البريطاني الأميرة منى الحسين، هو ملك المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1999 م، لقد تولى الحكم خلفًا لأبيه الملك الحسين بن طلال بعد وفاته، وتم تنصيبه في يوم 9 حزيران من نفس العام ويعرف هذا اليوم باسم عيد الجلوس الملكي.

ثم تولّى ولاية العهد في مدّتين مختلفتين، الأولى كانت من يوم ولادته إلى 1 نيسان 1965 م، والثانية من 24 كانون الثاني 1999 م إلى 7 شباط 1999 م.

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