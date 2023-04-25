البوابة - القهوة العربية لها سحر على حالة الإنسان إذ إنها تغير مزاجه من حال إلى حال، تعرفوا معنا في هذه المقالة على أجمل عبارات عن القهوة العربية:

أجمل العبارات عن القهوة العربية

لولا مرارة القهوة، لما استمتعنا بلذة الحلوى، وهكذا هي الحياة.

للقهوة سحر، يبطل تعويذات الوحدة، والارهاق والغياب.

من أجمل العبارات عن القهوة العربية فنجان قهوة عربية مرّة المذاق تسري في أوردتي، وتعيد سريان دم تباطأ تدفقه.

القهوة لا تُشرب على عجل، القهوةٌ أخت الوقت تُحْتَسى على مهل، القهوة لها صوت المذاق وصوت الرائحة.

وتبقى القهوة العربيّة من أساسيات الحياة.

القهوة كالحب قليل منه لا يروي وكثير منه لا يشبع.

عبارات عن القهوة العربية تويتر

القهوه لمن يعرفها مثلي هي أن تصنعها بنفسك، لا أن تأتيك على طبق؛ لأن حامل الطبق هو حامل الكلام، والقهوة رفيقة السكون.

مساء جميل لكل عشاق القهوة.

الحب علاقة جميلة،، وأنا مغرم بالقهوة.

إعتدلوا فِي كل شيء، إلا في حُب القهوة.

القهوة هي المرأة والمرأة هي الحب والحب هو المرأة، وكلاهما كافيِين الحياة ولذة الوجود.

من عبارات عن القهوة ٢٠٢٠، إن رائحة القهوة، من أعظم الاختراعات.

حتى ذلك كوب القهوة السئ أفضل من عدم احتسائها.

شعر عن القهوة العربية

فيما يلي شعر عن القهوة العربية للشاعر المولى بن شاهين الشامي واصفًا حبه الشديد للقهوة ورائحتها:

وقهوة كالعنبر السحيق سوداء مثل مقلة المعشوق

أتت كمسك فائح فتيق شبهتها في الطعم كالرحيق

تُدني الصديق من هوى الصديق وتربط الود مع الرفيق

كلمات عن القهوة والمزاج

المتعة هي شيئان من وجهة نظري، مطر ناعم وقهوة ساخنة.

مع ملمس فنجان القهوة يتجدد داخل نفسك شعور بالسعادة والراحة الاطمئنان.

الحمد لله على نعمة فنجان القهوة الدافئ والبيت.

من أجمل كلمات عن القهوة والمزاج، أن القهوة هي مشروب مميز لا يمكن أن يشرب على عجل، احتسي كل رشفة من رشفات القهوة علي مهل، فالقهوة مثل القراءة العلنية لكتاب النفس المفتوح.

صوت إعداد القهوة ورائحتها الشهية ومذاق أول رشفة يتغلغل في الروح والقلب والنفس والذكريات.

اعشق رائحة القهوة وطقوس إعدادها فهي تهديني مهلة 5 دقائق في هدوء وراحة بعيداً عن صخب الحياة.

القهوة المسائية في الفراش راحة وسلام وسعادة تملاً القلب والروح بشعور جميل محبب للنفس.

عبارات عن القهوة والحب

صباح الأشياء المشرقة والجميلة واللحظات التي تخلق فينا روح البهجة.

صباح كرائحة القهوة وألوان الورود المزهرة.

أحبُّ أنواع القهوة إلى النفس تلك التي يمتزج فيها الحليب الأبيض بسواد القهوة الداكن ليمنحا الصباح بهاءه.

كأن رائحة القهوة منبه الصباح برائحتها تشعر بنشاط ولكل رشفة منها طعم من ذكريات وقصص ومذاق.

من عبارات عن القهوة والحب، صباح الحب لكل الأشياء الجميلة حولنا، لأكواب القهوة وللقلوب التي تحمل البياض في روحها ولتلك الأماكن التي ضحكنا بها كثيراً.

تفوز القهوة العربية والتركية بأنها تجعل يومك من كئيب إلى سعيد، حتى لو كنت لوحدك.

صباح المدن الجميلة والتي تستيقظ على رائحة القهوة، والقلوب التي تشرع شبابيكها للحب قبل الضوء.

كلام عن القهوة مع الاخوات

أجمل كلام عن القهوة مع الاخوات هو أن فنجان القهوة هو الوحيد الذي يستطيع احتوائك واحتواء المواجع التي توجد في قلبك المتسبب بها فراق المحبوب.

شرب فنجان قهوتك على أنغام فيروزية ومع الأخوات من الأمور التيتستطيع أن تملأ قلبك بالحب والراحة وتغمرك بالشعور بالطمأنينة.

أقوم بتناول فنجان القهوة الخاص بي مع الأخوات وأتحسس وأتأمل البخار المتصاعد منها، وأعود إليك بكل فكري وبكل نبضي، وأرتشف رشفة مرة المذاق مثل بعدك عني.

كلام عن قهوة المساء