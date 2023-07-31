للضحك فوائد عديدة منها الجمالية وأخرى نفسية، ولأهمية الضحك في حياة الإنسان، اشتهرت عبر التاريخ العديد من النوادر والطرائف والنكت، بالإضافة إلى ابتكار عدد من الشخصيات االفكاهية مثل "جحا"، وفيما يلي أجمل النكت الخفيفة والمضحكة:

أجمل النكت الخفيفة والمضحكة

أجمل النكت الخفيفة والمضحكة، أتمنى أن تكون هذه النكات قد أضحكتك! الضحك هو أمر رائع ويساعد على التخفيف من التوتر والقلق، وفيما يلي أجمل النكت:

مرة واحدة قال الأستاذ للتلميذ: إذا اجتهدت في دراستك، ستصبح مثلي في المستقبل. رد التلميذ: أنا أفضل من ذلك، سأصبح معلم!

لماذا لا يمكن للبقرة اللعب في ملعب كرة القدم؟ لأنها تحتاج إلى الشحن!

كيف يمكن لمريض نقل نفسه إلى المستشفى؟ بواسطة المرض النقل!

ما هو الشيء الذي يبقى نائماً طوال الوقت؟ البطارية!

كيف تجعل البصل يبكي؟ تحكي له نكتة محزنة!

لماذا لا يمكن للماء الذهاب إلى المدرسة؟ لأنه يذهب إلى الماء الرياضية!

كيف تجعل الليمون يوقف الصراخ؟ تلصقه بالشاشة!

ما هو أطول شهر في السنة؟ يوليو وأغسطس، لأن كل واحد منهما له 31 يوماً!

لماذا قفزت السمكة في الماء؟ لأنها لا تستطيع المشي!

ما هو الشيء الذي لا يستطيع المشي على الأرض ويجلس في السماء؟ القمر!

نكت محششين مضحكة

مرة واحد محشش وصلته فاتورة المي 7,000 ريال دق على وزارة المياه وقالهم: سلامات حبايبي… لا يكون المطر هالسنة على حسابي.

مرة واحد محشش تأخر على الدوام سأله المدير: ليش تأخرت اليوم؟ قاله: حلمت إنه عندي ضيوف استحيت أقوم من النوم وأخليهم.

محششين قال واحد للثاني تصدق بالي مشغول، قال الثاني أكيد السماعة مرفوعة.

واحد محشش نازل من السيارة شاف الدنيا تمطر لف ونزل من الباب الثاني.

واحد محشش راكب طيارة خبط على كتف المضيفة وسألها: الحمام وين؟ قالت له الناحية الثانية، راح عالكتف التاني وسألها الحماموين؟

محشش راح المحكمة القاضي بيسأله: أنت متجوز مين؟ قاله متجوز واحدة ست، القاضي: أنت بتهرج هو فيه حدّ بيتجوز واحد راجل، قاله أيوا أختي متجوزة راجل.

محشش ماسك ثلجة.. بيقول أموت وأعرف من وين بتنقط المي. محشش قالوا له شو رأيك في الزواج المبكر؟ قال يعني أي ساعة؟ واحد محشش مرّ من عند مقهى إنترنت مكتوب عليه الساعة بعشرة دنانير، دخل وسألهم: هي الساعة ضد الماء؟ محشش سأل أخوه شو الفرق بين الأسبوع والصحراء؟ قالوا: معرفش، قال الأسبوع فيه أحد والصحراء خالية ما فيها أحد.

10 نكت تموت من الضحك

واحد رايح يوكل محامي طلع المحامي صايم. واحدة اسمها نور يتخاف تغسل وشها أحسن تتكهرب. مرة واحد رايح يشتري ساعة لقاها غالية قوياً راح اشترى خمس دقايق بس. ليه البيتزا والبطاطس بيجروا في الشارع بسرعة؟ عشان هما وجبات سريعة. مرة واحد عنده قهوة وقعت قنبلة عملت بوووووون. واحد غبي جزمته اتقطعت راح خيطها، وبعد أسبوع فك الخياط. واحد محشش جوزوه صحي الصبح قال لوالدته ينفع تخلي الست اللي جوا تقعد عندنا كل يوم. مرة بنت اتعرفت على ولد مسطول سألها اسمك إيه قالت له أسماء رد عليها يعني انتي مالكيش اسم محدد. سألوا واحد مسطول ما هي أفضل طريقة لصيد الأرانب رد عليهم، وقال قلدوا صوت جزرة. واحد مسطول اشترى قميص عليه شجر عشان الطيور تقف عليه.

نكت مضحكة للاصدقاء

محشش سألوه إيه هو الحب، قال هو حرفين ح: حمار بيكدب، ب: بقرة مصدقاه.

جماعة قاعدين بيحششوا طب عليهم البوليس راحوا استخبوا في البوكس.

أربع شياطين قاعدين مع صعيدي واحد يوسوس له والباقي يفهموه.

محشش راح عزاء وقال وسط الناس: سبحان الله على البني آدم ده إذا مات توفى على طول.

واحد صعيدي عرف أن الجلد موضة جديدة راح مشي عريان.

واحد مسطول وصى قبل ما يموت أنهم يتبرع بأعضائه كلها إلا المخ سألوه ليه؟ قال لهم: عشان فيه صور عائلية.

واحد مسطول بيقول إيه الفرق بين الأسبوع والصحراء؟ محدش عرف راح قايل الأسبوع فيه حد واحد، لكن الصحراء مفيهاش ولا حد.

مرة أستاذ علوم خلف سمى ابنه سامي أكسيد الكربون.

مرة دكتور خلف توأم سمى واحد وليد والتاني عضل.

محشش بيقول لحتة ثلجة أموت واعرف بتنقطي منين.

نكت سريعة

1. مرة واحد راح يسأل محشش: شو بتعمل إذا انقطعت الكهرباء؟ قاله المحشش: بطلع المايونيز على الشمس!

2. مرة واحد قال لأخوه: لما بضربك، لازم تضربني ليه؟ قال له الأخ الثاني: عشان السيد المعلم قال لنا نتبادل الخبرات!

3. واحد قال لصاحبه: أخويا، اشتريت سماعات جديدة. قال له الصاحب: عيب، ما تستخدم سماعات فيها سلك، الموضة دلوقتي بلوتوث!

4. اثنين محششين قاعدين على البحر، يلاحظون طائرة تحلق فوقهم. يقول الأول: "يا ريت أكون على الطيارة وأنا بطير." يرد عليه الثاني: "يا ريت تبقى في الأرض وأنت بتحلق!"

5. واحد قال لصاحبه: "يا أخي، صار لي أسبوع ما شفت فيه المنام." قال له الصاحب: "هل جربت تنام بعيون مفتوحة؟"

6. مرة واحد مسطول قال لصاحبه: "يا أخي، بالأمس قابلت مسجل صوتي يناديني!" قال له الصاحب: "أكيد مسجل صوتي ياخد باله منك ويحاول يتجنبك!"

نكت قصيرة تموت من الضحك

واحدة في جنازة مراته عمال يضحك سألوه الناس بتضحك ليه قال لهم: بقالي 20 سنة متجوز أول مرة أعرف هي رايحة فين.

ديك بيقول لفرخة: يا عيني كل يوم ياخدوا منك البيض بتاعك، قالت له: يا شيخ روح ما أنت كل يوم بتأذن وما بتصليش.

واحد استعبط عمل نفسه ميت أولاده استهبلوا ودفنوه.

واحد كهربائي شاف سلك عريان اتكسف.

نكت مضحكة مكتوبة