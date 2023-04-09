البوابة - بدأت الاستعدادات نحو تجهيز كل الأمور التي من شأنها أن تجعل مناسبة عيد الفصح المجيد من أجمل المناسبات وأسعدها، سواء من حيث إرسال الرسائل والمسجات عبر الواتس آب، أو تجهيز الكعك أو الطعام أو شراء الملابس والأزياء أو ديكور المنزل أو اختيار المكياج الناعم والتسريحة المميزة والمناسب للعيد، وفيما يلي أجمل رسائل تهنئة عيد الفصح:

أجمل رسائل تهنئة عيد الفصح

من أجمل رسائل تهنئة عيد الفصح، أمانينا وأحلامنا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد سعيد عليكم وعلينا.

العذرا بثوبها تغطيك، الرب بنوره يحميك، يسوع بقلبه يخبيك، وبقيامته أهنيك، كل عيد فصح مجيد وأنتم بخير.

مع لحظات قيامة يسوع تطفئ كل شموع وتشعل شموع أتمنى لك عيد سعيد مع يسوع.

المسيح منذ مجيئه أتى ليفرح جميع القلوب وبعد أسبوع الآلام قام ملك السلام وفرح القلوب بالقيامة المفرحة حقاً قام رئيس السلام عيد قيامة سعيد.

أنوار القيامة تنير قلبك، وأطياب المسيح تنعش حياتك، وأفراح القيامة تبهج أيامك، عيد فصح مجيد.

الأمس يموت واليوم نور، والأحد قام وزلزل القبور، المسيح قام، حقاً قام، حقاً قام.

يسوع يا رمز السلام عنا تحملت الآلام ومني أنا أجمل عيدية عنوانها: المسيح قام.

أشرق اليوم نور من ضجيج القبور فصرخوا بسرور المسيح قام حقاً قام، حقاً قام.

يجعل يومك سعيد ورائع وأيامك كلها عيد وتبقى قمر فلبسك الجديد وأتمنى لك عيد سعيد.

يا زهرة الفل قرب عيد الفصح يطل أهنيك قبل الكل وأقولك كل سنة وأنت طيب يا جميل.

نزل إلى أرضنا ليرفعنا لسماه، حسب مع خطاه لنحسب مع الأبرار، مات لنحيا نحن وقام ليقيمنا معه، كل سنة وأنت بخير بمناسبة عيد القيامة المجيد.

افتح عينك لاستقبال نور المسيح، وافتح قلبك لاستقبال السيد القائم من الأموات، افتح فمك لاستقبال الديك المحشي بالأرز.

من بستان يسوع وريحانه أهديك الورد بكل ألوانه وأهنيك بالعيد قبل أوانه، عيد فصح مجيد 2023.

قبل رن الأجراس وقبل بدأ القداس جيت أهنئ أغلى الناس وأقول لهم كل عام وأنتم بألف خير.

كلام فى كلام ليك يا أجمل إنسان كل سنة وأنت في أحضان يسوع متصان.

من أجمل رسائل تهنئة عيد الفصح، خير وحب وفرحة قلب ونعمة رب وعيد سعيد يا أطيب قلب.

ممكن حد تاني يحبك، ممكن؟ ويكون من أجلك جريح لكن مهما يحب مش هيحبك حب المسيح.

عبارات عن عيد الفصح 2023