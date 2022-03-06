بدأ العد التنازلي لـ يوم المرأة العالمي كل عام وأنتن بالف خير،كونك امرأة، شهر مارس هو شهركِ، كل الاحترام والتقدير والامتنان لكل نساء الوطن والعالم، عليكِ أن تعلمي أنكِ جنة، أنكِ الحياة، أنكِ فصل الربيع، وسحابةُ غيثٍ لأرضٍ قاحلة.

يوم المرأة العالمي هو يوم مميز يهم كل إمرأة عربية، وهو احتفال عالمي يحدث في8 من شهر مارس / آذار من كل عام، والهدف من يوم المرأة العالمي الاحترام العام للمرأة، وتقديرها وحب المرأة لإنجازاتها الاقتصادية، والسياسية والاجتماعية.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي

كل عام والمرأة رمز الحياة فهي مثال للصبر والأم والأخت والزوجة المثالية، كل يوم وأنت القوة والطموح، كل يوم وانتِ الضوء والطريق، كل يوم وأنت الأمل والنجاح، كل يوم وانتِ المعلمة والرسولة، كل يوم وأنت الخير والحب، كل يوم وأنت الوطن والمجتمع، كل عام وأنت أجمل.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث تكون المرأة يكون المجتمع هي الأم، هي الزوجة، هي الأخت، هي البنت.

كل عام والمرأة ملهمة، طموحة وقوية ومنجزة، كل عام وأنتِ منجزة، مبادرة، معطاءة ومحبة، كل عام وأنتِ أقوى من كل التحديات، كل عام وأنتِ أساس المجتمع، كل عام وأنتِ شريك فالخير والعطاء.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي، تحية لك سيدتي، تحية لك يا من أعطيت للحياة معنى، تحية لك يا من ذدت الكون غنى، إلى التي تشرق لها الشمس مدى الدهور، إلى التي تنحني لها كل الزهور.

في يوم المرأة العالمي لك مني ألف تحية، أنت وطني أنت أمي أنت أختي وأجمل.

تحية لك أيتها الأم، تحية لك أيتها الأخت، تحية لك أيتها الزوجة، تحية لك أيتها الابنة وتحية لكل امرأة كادحة، أم الشهيد الصابرة، اللاجئة الصابرة المحتسبة، أقف إجلالا ليومكم هذا.

أجمل عبارات تهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي، لكي أجمل وردة في يوم المرأة العالمي.

بطاقات تهنئة بمناسبة عيد المرأة

يوم المرأة العالمي 2022

خواطر في يوم المرأة العالمي 2022