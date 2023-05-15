توجه ملايين الأتراك يوم أمس الأحد نحو صناديق الاقتراع من أجل التصويت على اسم الرئيس الثالث عشر لبلادهم والذي سيحكم تركيا حتى 2028، فيما سيرسم صوت آخر لهم تشكيلة البرلمان.
نحتاج دائماً إلى الدعم النفسي والمعنوي والإيجابية في حياتنا، وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل عبارات تهنئة فوز أردوغان مع كليجدار أوغلو في الانتخابات التركية، وهي من العبارات التي يبحث عنها الناس، لإرسالها لمؤيدي الانتخابات التركية ومشاركتهم فرحتهم وسعادتهم.
أجمل عبارات تهنئة فوز أردوغان في الانتخابات التركية
- ألف مبروك فوز أردوغان في الانتخابات التركية 2023.
- ألف ألف مبروك مبروك الفوز.
- ألف مبروك الفوز في الانتخابات التركية، نسأل الله أن يوفقك في الانتخابات القادمة.
- ألف مبروك فوزك في الانتخابات التركية، مع خالص التهاني لجميع الناجحين، ندعو الله أن يوفقكم جميع لما يحبه ويرضاه.
- نتقدم بخالص التهاني لمؤيدي أردوغان في الانتخابات التركية، مع أطيب التمنيات له بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن الغالي.
- ألف مبروك النجاح في الانتخابات التركية، نسأل الله أن يعينك على أداء المهام المكلف بها وأن يكلل كل خطواتك بالنجاح.
- نحن نعتز ونفتخر بفوزكم في الانتخابات التركية 2023، نسأل الله عز وجل أن يعينكم على حمل الأمانة بصدق وأن يوفقكم لما فيه خير للوطن.
- الحمد لله على فوزك في الانتخابات التركية، مع أطيب التمنيات باستكمال مسيرة النجاح في خدمة الوطن.
- أبعث ببرقية حب وتهنئة لك على فوزك في الانتخابات التركية، وأدعو الله العلي العظيم أن يحفظك ويعينك على الانتخابات القادمة.
هنيئًا لكم بالنجاح في الانتخابات التركية، ندعو الله عز وجل أن يسدد خطاكم لما فيه الخير لكم وللناخبين بأكمله.