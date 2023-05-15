توجه ملايين الأتراك يوم أمس الأحد نحو صناديق الاقتراع من أجل التصويت على اسم الرئيس الثالث عشر لبلادهم والذي سيحكم تركيا حتى 2028، فيما سيرسم صوت آخر لهم تشكيلة البرلمان.

نحتاج دائماً إلى الدعم النفسي والمعنوي والإيجابية في حياتنا، وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل عبارات تهنئة فوز أردوغان مع كليجدار أوغلو في الانتخابات التركية، وهي من العبارات التي يبحث عنها الناس، لإرسالها لمؤيدي الانتخابات التركية ومشاركتهم فرحتهم وسعادتهم.

أجمل عبارات تهنئة فوز أردوغان في الانتخابات التركية