يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وهو يوم مبارك وعظيم ويحمل نسمات طيبة معه، ومن أجمل عبارات تهنئة ليوم الجمعة ما يأتي:

أجمل عبارات تهنئة ليوم الجمعة

جمعة مباركة 2023، من القلب إلى القلب، كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب، كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل جمعة وهمّتك للجنة أكبر.

لمثلك ترق الكلمات وتتهادى الدعوات، ولمثلك يهتف الفؤاد مُعلنًا حبّك في الله، وجمعة مُباركة على الجميع إن شاء الله.

كلام جميل عن يوم الجمعة 2023 - 1444، من القلب إلى القلب، كل جمعة وأنت إلى الرحمن أقرب، كل جمعة وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل، كل جمعة وهمّتك للجنة أكبر. لمثلك ترق الكلمات وتتهادى الدعوات، ولمثلك يهتف الفؤاد مُعلنًا حبّك في الله، صباح الخير، وجمعة مُباركة إن شاء الله.

جمعة مضت وجمعة أتت، اللّهم اغفر لنا ما بينهما ويسّر لنا ما يُرضيك.

عبارات عن يوم الجمعة قصيرة

اليوم جمعة ولك مني شمعة لا تذوب، ولا تحترق فيها كل معاني الحب مجتمعة.

اللّهم يا رب إنّ هناك جمعة قد أدبرت، ونسي عبدك ما عمل فيها فأحصيته عليه، اللّهم ما أحصيته عليه من عيوب فأسدل عليه جلابيب سترك، وما أحصيته عليه من ذنوب فاغسله بفيض مغفرتك، وهذه جمعة قد أقبلت فأعنا جميعًا يا ربي يا رحيم.

جعل الله صباح يوم الجمعة لكم نور، وظهره سرور وعَصره استبشار ومغربه غفران، وجعل لك دعوة لا ترد ووهبك رزق لا يُعد، وفتح لك باب في الجنة لا يُسد.

أجمل عبارات تبريك ليوم الجمعة

الجمعة يوم مبارك، ومن أجمل عبارات تبريك ليوم الجمعة ما يأتي:

من أجمل عبارات تبريك ليوم الجمعة 2023 المَحبة نعمة من الله، وفقد الأحبة غربة ولقاؤهم أنس ومسرّة، فسلام على مَن دام في القلب ذكراهم، وإن غابوا عن أعيننا دعونا بأن يحفظهم الله ويرعاهم، جمعة مُباركة للجميع.

يا مَن بيده مقاليد الأمور والخير كلّه، اجعل لأحبتي في هذا اليوم دعوة مستجابة، ومع كل نسمة هواء أزح عنه كربةً، وفي كل لحظة قربه إليك.

اللّهم يا رب من فتح رسالتي في يوم الجمعة، حبّب خير خلقك فيه، ومن حوض نبيك اسقه، وفي جنتك آويه وبرحمتك احتوه، وبقضائك ارضه وبفضلك اغنه ولطاعتك اهده، ومن عذابك احمه، ومن شر كل حاسد اكفه.

يا رب يا الله، في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم فيه، سأدعو لقلب قريب إلى قلبي: اللّهم ارزقه ما تُريد، وارزق قلبه ما يُريد، واجعله لك كما تُريد، اللّهم قدّر له ذلك قبل أن تأذن لشمس الجمعة بالمغيب. قد تشغلنا الدنيا وزينتها، لكن يبقى القلب يذكركم، وتبقى العين متلهفةً لرؤيتكم، ويبقى الدعاء في ظهر الغيب لكم، طابت جمعتكم، وتقبل الله طاعتكم.

اليوم الجمعة، أسأل ربي أن يكون لي مَعك جمعةً في جنة الفردوس، آمين يا رب.

عندما تبحث عن النور في زمن الظلمة أدعوك لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة.

صبّحك المولى برضوانه، وبلّغك عفوه وغفرانه وجعلك من السابقين إلى روضات جناته، وأكرمك بالنظر في سبحات وجهه ونورانه، وأسعدك كما يسعد الشهيد بصحبة أهله وخلاّنه، صباح الخير والطاعة يفوح بعطر الفل وريحانه، وجمعة مُباركة إن شاء الله.

جمعة مباركة للاحباب

همسات الجمعة هي همسات هدوء وجمال من رب جميل نتفاءل أن يكون هذا اليوم اجمل يوم، جمعة مباركة يا أصدقائي.

يا أصدقاء خلوا عندكم يقين تام بأن ربي سيستجيب دعواتكم مهما تأخرت، فلا تبخلوا علي وعلى أنفسكم بالدعاء، جمعة مباركة علينا وعليكم.

طيب الله جمعتك بالقران وأنار الله دربك بنور الرحمن وحفظنا وإياك من شر كل إنس وشيطان، جمعة مباركة يا أحلى إنسان.

الكريم من شمل الآخرين بكرمه والطيب من شعر الناس الأمان بوجوده بينهم يحبونه ويحبهم اللهم وفقنا بصحبة السعداء والكرماء وأطيب الأصدقاء جمعة مباركة أصدقائي.

أسعدالله كل وقاتك بالخير ومتعك الله بالصحة والعافية وبث في نفسك الطمأنينة وملأ قلبك بالسعادة وأيامك بالراحة وأعمالك بالبركة، جمعتك مباركة.

تغمدنا الله وإياك يا أغلى صديق بالسكينة والطمأنينة وراحة البال، وغمرنا وإياك بنعمه وخيره وملذاته، طابت جمعتك بالتسبيح والصلاة على النبي الكريم.

جمعة مباركة مع دعاء

اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المُجير فلا تُضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمنا ونحن ندعوك، ولا تخيبنا ونحن نرجوك، اللهم ارحمنا برحمتك.

اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله.

اللهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقضِ عنّا برحمتك شرّ ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم إنّا نسألك بأنّ لك الحمد، لا إله إلّا أنت الحنّان المنّان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

الحمد لله الذي لا يرُجى إلّا فضله، ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير.

كلام عن يوم الجمعة بخط جميل

بعد عصر كل جمعة الساعة قبل المغرب هي ساعة الإجابة، لذلك اغتنمها فهي جوهرة من جواهر الدنيا.

في يوم الجمعة أسأل الله أن يوسع عليكم في أرزاقكم، أن يحفظ عليكم قلوبكم، وان يقيكم مضلات الفتن.

اللهم في هذا اليوم المبارك العظيم حببني إلى خلقك، وحبب خلقك إلي.

تذكر في يوم الجمعة أن الحياة بكل ما فيها لا تساوي هم ساعة، فكيف بك تعيش بغم العمر من أجلها.

زهدكم الله في كل ترف، وحماكم من كل إسراف، وفتح لكم من أبواب رحمته.

الله تعالى هو صاحب التدبير، فلا تزيد أخي من كثرة التفكير.

تعلم ألا تخاف من المجهول، فالله سبحانه عنده علم الأمور.

طيب الله ذكركم بين الخلائق، وفتح لكم من بركات رحمته، وأنوار علمه.

الجمعة هو خير يوم تشرق عليه الشمس، خلق الله تعالى فيه آدم، وفيه تاب عليه، وفيه تقوم القيامة.

مسجات جمعة مباركة دينية