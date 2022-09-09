أجمل قبعات الملكة إليزابيث التي تألقت بها على مر السنين

نادرا ما تظهر الملكة إليزابيث بدون قبعات، وكانت من أكثر أنواع الإكسسوارت التي تحرص على ارتدائها بشكل مستمر، لأنها جزءًا أساسياً من الأزياء في المناسبات الرسمية الملكية التي تحضرها سيدات العائلة المالكة البريطاني، فلم تظهر بدون قبعتها إلا في مرات قليلة جدًا.

حرصت الملكة إليزابيث خلال سنوات حياتها على ارتداء القبعات في كل ظهور رسمي لها، وكانت تحرص على اختيار القبعات من نفس لون الإطلالة أو بدرجة متقاربة لها وذلك لضمان الحصول على مظهر رسمي مناسب لملكة بريطانيا.

وبعد رحيل الملكة اليزابيث الثانية يوم أمس عن 96 عامًا نستعرض لكم في هذا المقال أجمل موديلات القبعات الملكية التي اختارتها إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا في المناسبات الرسمية من أجل الحصول على إطلالة رائعة.

السر الخفي وراء قبعات الملكة اليزابيث

السر الخفي وراء قبعات الملكة اليزابيث هو أن الأمر لا يكمن فقط في حبها للموضة ولكنها أرادت لنفسها زيًا ذات طراز خاص والقبعات أهم ما يميز مظهر ملكة بريطانيا.

وبحسب ما نشرت مجلة " بيبول " الامريكية، ان المؤرخ لاسي أوضح ان عدد قليل للغاية من النساء يعتمدن القبعة في مظهرهن العام باستثناء فئات معينة وهذا ما دفع الملكة لاعتماد القبعة كجزء رئيسي من إطلالتها.

وفاة الملكة إليزابيث

أعلن قصر باكينغهام يوم أمس الموافق 9 سيتمبر 2022، خبر وفاة الملكة اليزابيث عن 96 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية، وجاء إعلان الوفاة بعد انتشار العديد من الأنباء حول توافد العائلة المالكة إلى قلعة بالمورال في اسكتلندا، حيث كانت تخضع للإشراف الطبي.