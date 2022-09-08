"تناول وجبة الإفطار مثل الملك، والغداء مثل الأمير، والعشاء مثل الفقير"، هذه مقولة مشهورة عند الكثير من الناس وخصوصاً عند الذين يتطلعون إلى التحكم في وجباتهم؛ ومع ذلك، ربما تأتي أفضل نصيحة للتحكم في الجزء من النظام الغذائي اليومي لـ الملكة إليزابيث والبالغة من العمر 96 عاماً.

تعرف على نظام غذاء الملكة اليزابيث بالتفصيل

وجبة إفطار الملكة إليزابيث

إن الملكة إليزابيث مغرمة بشكل كبير ومهتمة في وجبةالإفطاروهي تتناول الخبز المحمص الفرنسي في كل صباح، وقد تأكل الملكة اليزابيث أحياناً الخبز المحمص مع مربى البرتقال، أو وتضع بيضًا مخفوقًا مع سمك السلمون المدخن والكمأة المبشورة في الأعلى، والجدير بالذكر أن هذا ليس شيئًا تأكله الملكة إليزابيث كل يوم، ولكن إذا كان لديها ضيف (أو تشعر فقط بالجوع أكثر من المعتاد)، فإن البيضة المخفوقة الفاخرة ليست واردة. بالطبع، يبدو هذا الإفطار ملكيًا أكثر من وجبتها الصباحية الخاصة.

وجبة غذاء الملكة إليزابيث

كونها ملكة إنجلترا الفعلية أمر مرهق للغاية وعلى الرغم من أن الملكة إليزابيث يمكن أن تتقاعد تمامًا وتأخذ إجازة ، إلا أنها لا تزال العاهل الحاكم في بريطانيا.

يتعين على الملكة اليزابيث أن تغذي جسدها بشكل صحيح لمنحها الطاقة لتكمل يومها. وعندما يتعلق الأمر بوجبة ما بعد الظهيرة، وهي وجبة معززة للطاقة، فإن الملكة إليزابيث تبقيها بسيطة جدًا - وكذلك خفيفة إلى حد ما.

قال كبير الخدم السابق للأميرة ديانا، بول بوريل، أن الملكة تناولت وجبة واحدة مفضلة لتناولها في فترة ما بعد الظهر، ويبدو أنها متطورة للغاية. قال بوريل: أن الملكة تحب شطائر الجبن والطماطم على خبز الحبوب وشطائر الخيار على الخبز الأبيض.

وجبة عشاء الملكة إليزابيث

قال رئيس الطهاة السابق للملكة، دارين ماكجرادي - الذي عمل معها لأكثر من 10 سنوات - لشبكة CNN أنه عندما تكون الملكة إليزابيث في المنزل بمفردها، ستحصل على وجبة صحية بشكل كبير، وهي عبارة عن جزء مشوي أو مسلوق من السمك، ثم سلطة وخضروات على الجانب.

وفقًا للإندبندنت، هناك أيام تتناول فيها الملكة إليزابيث لحوم أكثر ثراءً، مثل لحم الغزال أو لحم البقر، أو حتى سمك السلمون أو الدراج. أيا كان نوع البروتين الذي تختاره، فإنه يتحول بعد ذلك إلى ما يسمى بشريحة لحم الغالي، والتي يتم تقديمها مع الكريمة والويسكي وصلصة المشروم.

يمكن أن تكون الملكة إليزابيث من الصعب إرضاءها في الطعام ، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالتوابل المستخدمة لإعطاء نكهة طعامها. إذا كنت مهتمًا أو مفتونًا بالعائلة المالكة ، فربما تكون قد سمعت الشائعات التي تفيد بأن الملكة إليزابيث تكره الثوم.

ووفقاً، لدارين ماكجرادي ، الطاهي الملكي السابق، لـ Recipes Plus إن الطهاة في المطبخ الملكي "لا يمكنهم أبدًا تقديم أي شيء مع الثوم أو الكثير من البصل". تابع ماكجرادي، موضحًا ، "الملكة لن تضع الثوم في قائمة الطعام أبدًا."

الملكة إليزابيث من عشاق الشوكولاتة

على الرغم من أن أفراد العائلة المالكة يعيشون حياة ساحرة للغاية، إلا أنهم ما زالوا بشرًا، مثلنا تمامًا. بالتأكيد، هم يرتدون التيجان والمجوهرات ولديهم ثروات تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدولة صغيرة، لكنهم لا يزالون بشرًا. ومثل الناس العاديين، تستمتع الملكة إليزابيث بقليل من الشوكولاتة. في الواقع، من المعروف أن الملكة تعشق هذه الحلوى.

الملكة اليزابيث الثانية ماذا تأكل؟

الملكة اليزابيث الثانية تأكل بشكل يومي وجبة من الأسماك والخضروات، مثل السبانخ أو الكوسا، أو الدجاج المشوي مع السلطة، أما وجبة العشاء تتناول شرائح اللحم البقري، أو لحم الغزال أو السلمون.

ما هي الحلوى المفضلة للملكة إليزابيث الثانية؟

الحلوى المفضلة للملكة إليزابيث الثانية كعكة الشوكولاته ولا تفارق حقيبتها ابداً، وأضافت إلى أنها لا تحب البطاطاس والباستا والثوم.

أنباء عن وفاة الملكة اليزابيث

تناقلت العديد من المواقع الإخبارية ومواقع السوشال ميديا أنباء عن تدهور الحالة الصحية للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا، وقالت هذه المصادر إن بريطانيا بصدد الإعلان رسميًا عن وفاة ملكة بريطانيا.

شهر التوعية حول سرطان الثدي

طرق للعناية بالبشرة في فصل الخريف