إذا كنتم تخططون لزيارة وجهات سياحية خلال هذا الخريف، فهناك العديد من الأماكن الجميلة التي تنتظر زيارتكم المليئة بالأنشطة والتجارب المتعددة، وأيضاً لتجديد نشاطكم بفصل جديد مفعم بالحيوية والطاقة المختلفة مثل، إيطاليا،فرنسا،اليونان، إسبانيا، اليونان، كرواتيا،جزر الكناري، تركيا، شرم الشيخ،وغيرها الكثير، يمكنكم السفر إليها بسهولة وبأسعار معقولة جداً.

أجمل 10 وجهات سياحية يجب عليكم زيارتها في خريف 2022

سردينيا (إيطاليا) عليكم زيارتها في خريف 2022

جزيرة سردينيا الإيطاليا هي ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة الحكم الذاتي في إيطاليا، وتعد أكبر مدنها هي كالياري، والتي تنقسم إلى ثماني محافظات، لغتها الأصلية ولغات الأقليات الأخرى هي (الساساري، الأيرلندية ، الكاتالانية ألجيرو والأوزبكية).

تشتهر جزيرة سردينيا الإيطاليا بشواطئها الممتدة والتي تصنف من أفضل الشواطئ السياحية في العالم، وأيضًا بتاريخها، حيث تضم آثارًا تعود إلى نحو 8.5 مليون سنة، خلال ما يعرف باسم عصر Nuragic (الدائم من قبل الميلاد القرن 18 إلى القرن 2)، وفيها ما يقرب من 8000 هيكل من الهياكل الحجرية، والتي لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، إضافة إلى القلاع والقرى والمعابد والمقابر المنتشرة في الريف، ومع الطقس المثالي يصل السياح بأعداد كبيرة إليها.

سانت تروبيه (فرنسا) عليكم زيارتها في خريف 2022

سانت تروبيه هي بلدية فرنسية يعتبر خليج سانت تروبيه من أكثر الأسماء المعروفة في منطقة الريفيرا الفرنسية، ويقام فيه أهم سباق لليخوت وأيضاً القوارب في العالم.

ويضم سانت تروبيه شواطئ ساحرة تستقطب أكثر من 6 مليون سائح سنويًا، وأبرز هذه الشواطئ: "تروبزيان" و"بامبلون"، ويحيط الخليج ريف خلاب، يضم أشجار العنب، ويمكن لزائر الخليج زيارة أماكن مختلفة خصوصًا المزارع المنتشرة وكهوف النبيذ المقامة. ويزور الخليج الرسامون الذين يجدون فيه مكانًا خصبًا للإنتاج والرسم.

رودس (اليونان) عليكم زيارتها في خريف 2022

جزيرة رودس اليونانية هي واحدة من أجمل الجزر في العالم، تقع في البحر المتوسط قريبًا من ساحل تركيا الغربي، وتمتاز هذه الجزيرة بشهرتها التاريخية على مدى عصور طويلة. وليس “التاريخ” هو فقط ما يميز جزيرة رودس، وروعة الطبيعة المحيطة بها، فهي من أجمل الجزر التي يمكنك التمتع فيها، وبجمال البحر والشاطئ ولذة الطعام والأجواء الرومانسية.

الأندلس (إسبانيا) عليكم زيارتها في خريف 2022

الأندلس (إسبانيا) والتي تشتهربأنها لا تزال تحافظ على العمارة الإسلامية، التي دفعت ملاييين الزوار سنويًا إلى أن يقصدوا إسبانيا من أجلها.

وتحولتالأندلس إلى مزارات ووجهات سياحية خصوصًا المساجد والقصور والقلاع الإسلامية التي مازالت صامدة، ومن أبرز هذه القصور: قصر الحمراء، الواقع في مدينة غرناطة ذو الهياكل الجميلة هو قلعة تطل على المدينة، وتتواجد فيه العديد من الآثار الإسلامية التي تقف بين المعالم المائية الجميلة والساحات المتسعة. وتتجلى العمارة الإسلامية بوضوح في أبنية القصر من خلال الزخرفة الرقيقة في السجاد وكتابة الآيات القرآنية والأدعية.

قبرص (اليونان) عليكم زيارتها في خريف 2022

جزيرة قبرص هي من أهم الجزر التي تعتبر السياحة مصدرًا هامًا للدخل القومي لديها، حيث تعتمد عليها بشكل كبير وذلك للموقع المتميز الذي تتمتع به الجزيرة على البحر الأبيض المتوسط، فالسياحة في قبرص تأخذ مذاقًا خاصًا للوافدين إليها بين التنوع الحضاري والثقافي والحاضر المشرق والتنزه المشمس على شواطئها، ويعتبرالقسم اليوناني من الجزيرة الأكثر جذبًا للسياح من القسم التركي.

دوبروفنيك (كرواتيا) عليكم زيارتها في خريف 2022

دوبروفنيك هي المنطقة الجذابة التي تنقل الزائرين إلى عصور قديمة بجدران المدينة المحصنة ذات القوة البحرية الرئيسية مع قائدة القوات البحرية الثالثة والأكبر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وكانت المدينة الجميلة تعدّ نجمة السياحة في كرواتيا، واكتسبت المزيد من الاهتمام باعتبارها موقع تصوير لـHBO مع السلسلة الشعبية لـ"لعبة العروش"، ويمكن لعشاق التاريخ والخيال على حد سواء الاستمتاع بفرحة الإقبال إلى دوبروفنيك لمشاهدة كل المعالم السياحية مع الشواطئ والجزر القريبة والفرص الوافرة والممتعة في الشمس.

جزيرة ري (فرنسا) عليكم زيارتها في خريف 2022

جزيرة ري (فرنسا) إضافة إلى كونها جزيرة بحرية، يستمتع السياح في التشمس تحت سمائها والسباحة، إلا أنها تتميز أيضًا بتنوع

الأيكولوجي، حيث تضم النباتات المتشابكة وغابات الصنوبر التي تصل أشجارها إلى رمال الشاطئ، وتضفي البيوت البيضاء فيها المزيد من المتعة للأعين وسط المناظر الطبيعية الخلابة، ومطاعمها التي تتميز بتقديم أجود أنواع المحار وكافة الأكلات البحرية.

لانزاروتي (جزر الكناري) عليكم زيارتها في خريف 2022

جزيرة لانزاروتي هي واحدة من جزر الكناري الإسبانية الواقعة قبالة الساحل المغربي، وتبعد عنه حوالى 125 كيلومترًا فقط و100 كيلومتر عن البر الرئيس لإسبانيا. وتعد من أكثر الجزر المذهلة متعة للمسافرين، فهي توفرأفضل خيارات الإقامة وفي نفس الوقت أروع النشاطات كركوب الدراجات والمشي على الأقدام لصعود القمم البركانية ناهيك عن ركوب الأمواج وغيرها من الرياضات المائية.

كاس (تركيا) عليكم زيارتها في خريف 2022

كاس من أكثر المدن التركية هدوءًا وانتعاشًا في فصل الخريف، وهي تجذب ملايين السياح إليها سنويًا، وتتميز كاس بكونها قريبة من مدن سياحية أخرى، وتعد كاس (تركيا) من أهم مراكز الغطس ويقصدها في الخريف غطاسون من العالم ويمارسون هوايتهم.

شرم الشيخ عليكم زيارتها في خريف 2022

شرم الشيخ تمتاز بمياهها الدافئة والملائمة لعشاق الرياضات المائية. لكون شرم الشيخ واحدة من الوجهات التي تجمع بين الصحراء والماء، فإن فصليّ الخريف والشتاء هما الوقت الأمثل لها.

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