أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية كلنا نحب تناول أجنحة الدجاج المقلية اللذيذة ، لكنها تسبب فوضى كبيرة. ولكن ليس أجنحة الدجاج المحضرة في المقلاة الهوائية.

هذه الوصفة رائعة لجميع أنواع الأجنحة. بالطبع ، يمكنك الاحتفاظ بها بشكل كلاسيكي مع صلصة البافلو وجانب من صلصة الجبن الأزرق وبعض الخضار المقرمشة. إذا كنت ترغب في تغييرها ، جرب الصلصة الحلوة والحارة من الدجاج الكوري المقلي أو اجعلها بسيطة مع توابل الليمون بالفلفل الحار.

أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية

نصائح للمحترفين:

للحصول على أجنحة مقرمشة ، يجفف الدجاج تمامًا باستخدام مناشف ورقية قبل تتبيله. والأفضل من ذلك ، تترك لتبرد في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين قبل التتبيل. يضمن رش الملح اللذيذ أن يكون الدجاج لذيذًا من السطح إلى العظام.

أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية

المكونات:

2 رطل أجنحة دجاج

ملح

فلفل أسود مطحون طازجاً

بخاخ طبخ مانع للالتصاق

¼ كوب من الصلصة الحارة

4 ملاعق كبيرة الزبدة المذابة

1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير

½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم

صلصة الجبن الأزرق للتقديم

أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية

الطريقة:

قم بتتبيل الأجنحة بالملح والفلفل ، وقم بتغطية الجزء الداخلي من المقلاة الهوائية برذاذ الطهي غير اللاصق .

تضبط المقلاة الهوائية على 380 درجة وتطهى الأجنحة لمدة 12 دقيقة. أزل صينية المقلاة الهوائية وقلب الأجنحة واطهيها لمدة 12 دقيقة أخرى. ترفع الحرارة إلى 400 درجة ويطهى لمدة 5 دقائق إضافية .

في هذه الأثناء ، في وعاء كبير ، يخفق المزيج لخلط الصلصة الحارة والزبدة وصلصة ورشيسترشاير ومسحوق الثوم. تضاف الأجنحة المطبوخة وتقلب برفق لتغطيها. تقدم ساخنة مع صلصة الجبن الأزرق للتغميس .

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