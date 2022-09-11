أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية كلنا نحب تناول أجنحة الدجاج المقلية اللذيذة ، لكنها تسبب فوضى كبيرة. ولكن ليس أجنحة الدجاج المحضرة في المقلاة الهوائية.
هذه الوصفة رائعة لجميع أنواع الأجنحة. بالطبع ، يمكنك الاحتفاظ بها بشكل كلاسيكي مع صلصة البافلو وجانب من صلصة الجبن الأزرق وبعض الخضار المقرمشة. إذا كنت ترغب في تغييرها ، جرب الصلصة الحلوة والحارة من الدجاج الكوري المقلي أو اجعلها بسيطة مع توابل الليمون بالفلفل الحار.
أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية
نصائح للمحترفين:
للحصول على أجنحة مقرمشة ، يجفف الدجاج تمامًا باستخدام مناشف ورقية قبل تتبيله. والأفضل من ذلك ، تترك لتبرد في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين قبل التتبيل. يضمن رش الملح اللذيذ أن يكون الدجاج لذيذًا من السطح إلى العظام.
أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية
المكونات:
2 رطل أجنحة دجاج
ملح
فلفل أسود مطحون طازجاً
بخاخ طبخ مانع للالتصاق
¼ كوب من الصلصة الحارة
4 ملاعق كبيرة الزبدة المذابة
1 ملعقة صغيرة صلصة رسيستيرشاير
½ ملعقة صغيرة مسحوق الثوم
صلصة الجبن الأزرق للتقديم
أجنحة الدجاج في المقلاة الهوائية
الطريقة:
- قم بتتبيل الأجنحة بالملح والفلفل ، وقم بتغطية الجزء الداخلي من المقلاة الهوائية برذاذ الطهي غير اللاصق.
- تضبط المقلاة الهوائية على 380 درجة وتطهى الأجنحة لمدة 12 دقيقة. أزل صينية المقلاة الهوائية وقلب الأجنحة واطهيها لمدة 12 دقيقة أخرى. ترفع الحرارة إلى 400 درجة ويطهى لمدة 5 دقائق إضافية.
- في هذه الأثناء ، في وعاء كبير ، يخفق المزيج لخلط الصلصة الحارة والزبدة وصلصة ورشيسترشاير ومسحوق الثوم. تضاف الأجنحة المطبوخة وتقلب برفق لتغطيها. تقدم ساخنة مع صلصة الجبن الأزرق للتغميس.
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