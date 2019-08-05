أحدث صيحات طلاء الأظافر المستوحاه من المياه  (صور)

تختلف موضة طلاء الأظافر من وقت لآخر، حيث يستوحي القائمون على هذا المجال صيحات جديدة من كل ما يحيط بهم.

وكان فصل الصيف هذا العام وارتفاع درجه حرارته أحد مصادر الإلهام التي أدت لظهور هذه الصيحات الجديدة من أشكال طلاء الأظافر وهي بسيطة وسهلة للغاية وتستطيعِ تطبيقها بنفسك فكل ما تحتاجينه هو معرفة الألوان والأدوات المناسبة.

وانتشرت في الآونة الأخيرة موضة لطلاء الأظافر المستوحاه من المياه على موقع "إنستغرام"، فهي مناسبة للعطلات وقضاء الوقت على البحر.

بحسب ما نشرته صحيفة " تايمز أوف انديا"، فإن هذه الموضة اصبحت الأكثر رواجًا هذا الصيف لأنها مستوحاه من ألوان المياه الزرقاء والبيضاء فهي ليست موضة فقط فهي تشعركِ بالانتعاش.

وتعددت الأشكال المستوحاه من مياه المحيط والموج وأصداف البحر باشكال ثلاثية الأبعاد وغيرها من كل الأشياء التي ترتبط بالمياه.

وإليكِ صور هذه الموضة فاختارِي ما يناسبك منها..

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