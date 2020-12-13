أحدث صيحات معاطف البافر للسيدات (صور)

مع انخفاض درجات الحرارة، نحتاج لإضافة المعاطف والسترات الثقيلة لخزانة ملابسنا وكل سيدة وفتاة تبحث عن احدث موضة تتناسب معها وفي نفس الوقت توفر لها الدفء في برودة الشتاء القاسية.

ومن الموضات الرائجة الآن للسيدات هو معاطف البافر بأشكالها المتنوعة والمختلفة حيث قدمت العديد من الماركات العالمية موضة البافر للمعاطف بأشكالها المتنوعة والمختلفة منها الأنيق الكلاسيكي ومنها المنقوش بجلود الحيوانات ومنها الذي يجمع بين عدة ألوان وأيضًا ستشاهدي في الكتالوج القادم موضة اللون الأحادي ل معاطف البافر.

ونقلاً عن "موقع حلوة" إليكِ أحدث صيحات معاطف البافر بأشكالها وأنماطها وأطوالها المختلفة، اختاري ما يليق بكِ و يتناسب مع أسلوب أزياؤك:

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