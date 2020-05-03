أحدث موضة: ارتداء خواتم متعددة بطريقة عصرية

لا بد وأن كوفيد-19 لم ينجح في إخافة عاشقات الموضة والمجوهرات ، فها هن اليوم يقدمن أحدث موضة لارتداء المجوهرات هذا الصيف، وهي موضة ارتداء عدة خواتم. ولكن هناك طريقة لارتداء هذه الخواتم بطريقة ناجحة إليك ما يجب أن وضعه في اعتبارك.

المعادن

استخدمي عدة معادن بالون واشكال مختلفة. تخلصي عن رتابة الألوان المنفردة. استخدمي اللون الفضي والذهبي والوردي. اختر المعادن التي تناسب لون بشرتك للحصول على تأثير أفضل.

المستوى

عند ارتداء خواتم متعددة انتبهي للمستوى فأما ان تكون أفقيًا أو عامودياً. استخدام خواتم طولية به القليل من الدراما. للحفاظ على الحد الأدنى ، ارتدي الخواتم بشكل أفقي وضعي خاتم لكل إصبع.

المسافة

باستخدام نمط التراص الأفقي ، يمكنك ترك مسافة بين الأصابع. بالإضافة الى وضع خاتمين على إصبع واحد وترك بوصة بينهما.

أضفاء طابع شخصي

يمكنك استخدام خواتم تحتوي على نقوش الأسماء والاحرف الأولى أو الرموز المفضلة- كوني مبدعة مع اختيارك للخواتم. يمكنك أيضًا إضافة أشكال الأزهار.