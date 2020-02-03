أحدث موضة: الأوشام الصوتية

فن الجسم الدائم، لم يبدو أفضل مثل اليوم. حرفيا. بفضل الاتجاه المتزايد للوشم بالموجات الصوتية التي تم إطلاقه عام 2017 من قبل شركة Skin Motion التي تتخذ من لوس أنجلوس مقراً لها ، والتي تستخدم تطبيقًا لتحويل ملفات الصوت إلى موجات صوتية يمكنك الحصول عليها محفورة على الجلد وبمساعدة تطبيق خارجي، يمكنك إعادة تشغيله. يمكن أن تكون هذه الموجات موسيقى مفضلة لديك، صوت أحد أفراد أسرتك أو أي شيء يهمك.

وكشف المخترع نيت سيغارد من خلال تسجيل على YouTube أن لديه بالفعل تسجيل لضحكة طفله على وشم على ساقه. يظهر مقطع آخر نشرته الشركة فنان وشم وضع صوت نباح كلبها على ذراعها بالإضافة الى وشم جيتار – موقع من شون مينديز - محفورا على ذراعه. الجزء العلوي من الجيتار به موجة صوتية لأصوات والديه يقولان له "أحبك".

يشرح فنان الوشم المشهور صني بهانوشالي أن هذه الموجات الصوتية تمثيل مرئي أو مخطط صوتي تم إنتاجه. تم رسم هذه المخططات على الجلد وعند المسح باستخدام جهاز ، يمكنك سماع الرسالة الموجودة خلف الرسم التخطيطي.

فكر جيدا قبل الوشم

حتى مع استمرار الوشم في إحداث ضجة كبيرة ، يدعي الكثيرون أن المقاطع لا تعمل كما وعدت. لكن هذا لا يثبط طلبهم. يقول بهانوشالي إنه يتلقى استفسارات كل يوم بخصوص هذه الأوشام الصوتية. نصيحة: اجعل الصوت قصيرًا - ربما من 3 إلى 5 كلمات كحد أقصى ، واحصل عليه في مكان آمن (تجنب الرسغ أو الرقبة). "هذه هي الأوشام العاطفية للغاية. يمكنك سماع صوت الشخص عند مسحها ضوئيًا.