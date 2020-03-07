أحدث موضة: العلاج بالنبضات الكهربائية

يقال إن الجمال يبدأ عميقاً في البشرة ، ولكن ماذا عن السطح. يقال إن سلسلة من أنواع مختلفة من الكهرباء ، تدار على الوجه عبر تيارات صغيرة ، بطريقة آمنة ، هو السر الجديد للحصول على بشرة رائعة. يقال إنه يأتي مع مجموعة من الفوائد بما في ذلك تقليل الانتفاخ ، وزيادة التصريف اللمفاوي ، وشد المسام وتنغيم البشرة. وقد تمكنت مؤخرا من جذب الاهتمام حول العالم.

النجوم يحبونها

يقال إن مشاهير هوليوود مثل جينيفر أنيستون وإيفا مينديز ومارجوت روبي وساندرا بولوك وبريانكا شوبرا جوناس قمن بتجربة العلاج بالكهرباء. تقول ميلاني سيمون ، وهي خبيرة تجميل في لوس أنجلوس ، إن ساندرا بولوك أخبرتها بأنها تساعد على شد البشرة.

طريقة العلاج: توضع كمية من المواد الهلامية على الوجه، ثم يتم اختيار البرنامج العلاجي المناسب، يمكنك اختيار واحد من ثمانية خيارات ، تتراوح من دقيقتين الأولى (للإشراق) إلى الإشباع الفوري لمدة أربع دقائق (الرفع / النحت / الاستيقاظ) إلى التنشيط لمدة 12 دقيقة ، الذي يقال بأنه يشد / يرفع / ويزيد التوهج. ويقال أيضا أن الأداة المطلية بالذهب تساعد في إنتاج الكولاجين.