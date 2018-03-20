أحدث موضة: خواتم زواج دائمة

لا مفر من الارتباط

هذا العالم المجنون لا يمل من تقديم الاقتراحات الغريبة والعجيبة، وأحدثها خواتم زواج دائمة، تعم، دائمة، فهذه الخواتم لا يمكن نزعها لأنها ببساطة مثبتة في الجلد. الأزواج الآن يستبدلون الخواتم التقليدية بأخرى مثبتة بالجلد فوق إصبع الخاتم. أمر مثير للاهتمام اليس كذلك؟!

هذه الخواتم الجديدة تشبه اقراط الانف والاذن والسرة، ولكنها أغلى ثمنا معنويا بالطبع ويمكنك اختيار التصميم الذي يعجبك وتحمل الألم بالطبع.

ولكن احذري من اختيار الأحجار الكبيرة لاتها قد تكون مزعجة بعض الشيء. وبالطبع يجب اختيار مكان وشخص محترف للقيام بهذا الاجراء. فهل تجرؤان؟