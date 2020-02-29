أحدث موضة: كحل الأزهار

لا يتطلب الأمر سوى خط واحد من الكحل لتتغير اطلالاتك. لذلك لا عجب في أن عشاق الكحل لا زال يبتكرون طرق جديدة لاستخدام الكحل في المكياج مثل كحل العين المجنح، والبريق اللامع ، وعين القط. ولكن أحدث إضافة لهذه الموضة هي الازهار على العيون. هذا صحيح. كحل الأزهار بدأ بالانتشار سريعا على منصات التواصل الاجتماعي بين مؤثرات الماكياج اللاتي يرسمن أزهارًا صغيرة على خطوط الرموش في الجفون باستخدام كحل سائل ملون.

كيف تحصلين على الربيع على أطراف عيونك ؟

أولاً ، استخدمي كريم الأساس على العيون. كل ما عليك فعله هو رسم الزهور عن طريق صنع نقاط صغيرة للحصول على بتلات. استمتعي بألوان مثل البنفسجي والخوخي والوردي ، وهي مثالية للترحيب بالموسم الدافئ. استخدمي كحل أبيض لمركز كل زهرة ثم ارسمي الأوراق بالكحل الأخضر. يمكنك أيضًا اضافة لمسة من الأناقة باستخدام كريم أساس باللون الاخضر. ولا تنسي الماسكارا!