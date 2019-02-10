6 أنواع من الأحذية تسبب مشكلات صحية (صور)

رغم أنها تُعطي مظهرًا رائعًا وجذابًا خاصة على الملابس الكلاسيك الا أن لها أضرار على صحتك

ترغب عديد من الفتيات في أن تتابع جميع الأخبار المتعلقة بالموضة ومواكبة كل ما هو جديد في عالم الأزياء، لتكون دائمًا متألقة ومظهرها جذاب، وفي الآونة الأخيرة ظهرت عديد من تصميمات الأحذية التي لا يوجد خلاف على كونها مختلفة وعصرية للغاية، لكن يوجد تصميمات من الممكن أن تسبب بعض المخاطر على صحة عظام القدم حال ارتدائك لها لفترات طويلة.

وفيما يلي، جمع لكم "لايف ستايل مصراوي"، بعض التصميمات التي يفضل الابتعاد عنها أو ارتداءها في أوقات معينة وليست باستمرار، بحسب ما جاء في موقع "Bright side" الأمريكي المتعلق بمجال المنوعات.

1-الأحذية الطويلة من عند الإصبع

حال رغبتك في شراء هذا النوع من الأحذية يفضل أن يكون واسعًا من الأمام؛ لأن التصاميم الضيقة تسبب بعض المشكلات لقدميك، وقد يؤدي إلى حدوث بثور (أكياس المياه) أو إصابات في الأظافر، أو التهاب في الأعصاب نتيجة الضغط المستمر على منطقة الأظافر.

2-شبشب البحر

أكثر راحة من الأحذية ويعطي مظهرًا منعشًا للرجل، ولكن ارتدائه لفترات من الممكن أن يسبب بعض المشكلات؛ لتواجد الفاصل البلاستيكي المتواجد بين الأصابع، ما يسبب تلفًا في الجلد، ويجعل شكل القدم غير صحيح في قالب "الشبشب"، وبالتالي حدوث خلل بين الكاحلين والركبتين.

3-الأحذية ذات الكعب العال

رغم أنها تُعطي مظهرًا رائعًا وجذابًا خاصة على الملابس الكلاسيك، لكن لا يمكن الجمع بين الأناقة والاهتمام بصحة قدميك. و"الكب العالي" يسبب كثيرًا من المخاطر على صحة القدم، أهمها حدوث التواءات في الكاحل، وضرر في شكل الأظافر، وتلف في الاعصاب، وألم أسفل الظهر.

4-الأحذية الرياضية

يختارها كثير من الأشخاص في إطلالاتهم بحثًا عن الحذاء المناسب للرجل، ولكن هناك بعض المسببات التي تحدث بسببها؛ فعند المشي لفترات طويلة من الممكن أن تسبب تلفًا في الساقين، وألم في الركبتين والظهر أيضًا.

5-الأحذية الناعمة

مريحة للأرجل أيضًا غير أنها تسبب بعض المخاطر؛ بسبب كون القالب خفيف للغاية ما يعني حدوث الكدمات عند الصدمات، وبالتالي لا تحمي شكل الرجل بالطريقة المطلوبة.

6-الأحذية ذات الكعب العريض

الأحذية الكعب العريض والقالب من الأمام رفيعة، كما موضح في الصورة، من الممكن أن يسبب لك بعض المشكلات، فهي تعكس تمامًا حركة المشي المعتادة.