أخطاء الحلاقة.. احذر أيها الرجل من الوقوع بها

هناك العديد من الأخطاء التي يقع فيها معظم الرجال عند القيام بعملية الحلاقة، وأبرز هذه الأخطاء التي عليك تلافيها:

• عدم تهذيب اللحية والشارب: لا شيء يضر بالمظهر العام للرجل أكثر من شارب أو لحية غير مهذبين، ولهذا يجب تهذيب حواف الشارب واللحية بصورة يومية.



• عدم تهذيب بقايا الشعر الذي يبرز في الوجه مرة أخرى بعد الحلاقة، ولهذا يجب الاهتمام بذلك الأمر لضمان الحصول على المظهر الأنيق في الوجه بشكل دائم.



• عدم تهذيب الحواجب: فالحواجب من أهم الملامح التي تضبط شكل الوجه، وهي عنوان لكثير من تعبيرات الوجه، ومن الضروري تحسينها دوماً، على أمل الحصول في نهاية المطاف على شكل متناسق لهما مع الأنف.



• شعر الأنف: وهو أمر غاية في البساطة ويمكن للرجال أن يقوموا به بأنفسهم، ولن يستغرق الأمر أكثر من 30 ثانية لازالة هذا الشعر الزائد باستخدام أداة تشذيب.



• شعر الأذن: الأمر نفسه بالنسبة إلى شعر الأذن كما هو الحال لشعر الأنف، رغم أن التعامل سيكون من زاوية جانبية هذه المرة وليس من زاوية أمامية كما الأنف. وهو ما يجب القيام كل بضعة أيام أو أسابيع لضمان الحصول على أذنين نظيفتين.



• شعر الرقبة: ينتشر أحيانا بعض الشعر في الجزء الخلفي من الرأس، وهو ما يجعل المظهر العام غير جيد، لذا يجب تنبيه الحلاق إلى ضرورة التخلص منه أولاً بأول.



• شعر زائد على الجانبين أو داخل الأذنين: وهو ما يجب الانتباه إليه خاصة إذا طال شعر الرأس عن اللزوم وبدأ يدخل الأذنين، ففي هذه الحالة يجب تقصيره لتحسين الشكل.

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