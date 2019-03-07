أخطاء الريجيم التي تؤدي الى زيادة الوزن

هناك الكثير من طرق التخسيس واتباعها مع النصائح يمكن ان يساعدك على خسارة الوزن ولكن أيضا هناك تطرف في بعض الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي الى زيادة الوزن .

تناول الكثير من الأطعمة في اليوم المفتوح : ما لا يعرفه كثير من الناس أن اليوم المفتوح، وهو اليوم الذي ينتظره الجميع، من أهم أسباب زيادة الوزن، لأننا نتناول كثيرًا من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، التي يصعب على الجسم حرقها، لذا يتسبب هذا اليوم في هدم مجهود فترة طويلة من الريجيم . والصحيح هو أن تكون هناك وجبة واحدة مفتوحة وليس يومًا كاملًا، مع عدم الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة في هذه الوجبة.

تقليل الكربوهيدرات أفضل وسيلة لإنقاص الوزن: نعم صحيح أن التقليل من تناول النشويات يساعد كثيرًا في إنقاص الوزن بشكل سريع وملحوظ، إلا أن هذا الأمر غير صحي، فالكربوهيدرات عنصر أساسي في أي حمية غذائية. وفي حال تركها تمامًا، والعودة إليها بصورة مكثفة، يرجع الجسم إلى الوزن السابق.

اتباع ريجيم الوجبة الواحدة: وهو ريجيم قاسٍ جدًّا، وهو أبعد ما يكون عن وصفات الريجيم الصحي، وأخطاره كثيرة على الصحة كالتعب والإرهاق والإصابة بمشكلات سوء التغذية. ومثل هذه الحميات الغذائية تعمل على إنقاص الوزن بشكل كبير، ولكن ضررها أكبر من نفعها، إذ يفتقد الجسم في هذا الوقت لكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها. بالإضافة إلى ذلك، في حال توقف هذا الريجيم قد لا تستطيعين السيطرة على شهيتكِ فتعوضين فترة الريجيم ، وتكتسبين مزيدًا من الوزن وربما أكثر من السابق.

استخدام الأدوية المانعة للشهية: إن اللجوء لمثل هذه الأدوية المثبطة للشهية أو المانعة لامتصاص الدهون دون استشارة الطبيب، خطأ فادح يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة. فضلًا عن أنه في حال توقفكِ عن تناول مثل هذه الأدوية وانقطاعها، سيعود الوزن بسرعة، لذلك لا تحاولي اللجوء لمثل هذا الحل.

تخطي بعض الوجبات اليومية: من ضمن الحلول التي يلجأ إليها بعض الناس التجويع، ولكن تجويع نفسكِ من أجل إنقاص الوزن طريقة غير صحيحة، إذ إنه يبطئ من عملية التمثيل الغذائي بجسمكِ. ويجعلك الجوع الشديد غير الصحي أيضًا عرضة للإصابة بالأمراض ويجعلكِ هزيلة، وفي هذه الحالة من التعب ستحتاجين إلى تعويض نفسكِ وجسمكِ بمزيد من الطعام، فلا تكون هناك فائدة من هذا الأمر في النهاية سوى اكتساب المزيد من الوزن.