أخطاء تجنبّيها عند غسيل السجاد في المنزل

يضيف السجاد للمنزل شكلًا جميلًا ويمنحه رونقًا خاصًا، إلا انه يتعرض للأوساخ بشكل كبير ومستمر، لذلك تحرص كل سيدة على الاعتناء به، لكن يجب عليكِ سيدتي تجنب هذه الأمور عند العناية بسجاد منزلك:

1. غسل السجاد بشكل دوري، بل ينصح بالاكتفاء بغسله مرّتين في السنة، مع إمكانية الاستعانة بالمكنسة الكهربائية للتنظيف اليومي.

2. ضرب السجّاد بقوة منعاً من إتلاف خيوطه.

3. تعريض السجاد للشمس لفترة طويلة، تلافياً لتلف نسيجه وألوانه.

4. فرك السجاد لإزالة بقع السوائل عنه، بل يفضل تجفيف مكان البقعة بواسطة قطعة من القماش، ومن ثم غسلها بإحدى طرق تنظيف السجاد المعروفة.

5. استخدام المواد الحادة للتخلص من الأوساخ والتربة المتراكمة على السجاد.

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