أدعية آخر أيام شهر شعبان، دعاء آخر ليلة من شعبان، أدعية وداع شعبان واستقبال رمضان هذا ما سنتناوله في هذا المقال، وما أروع أن يودّع المسلم شهر شعبان وأن يستقبل شهر رمضان المبارك وهو شهر الخير والبركات والصدقات والأجر الكبير.

اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا شهر رمضان كما اللهم إنّا عند بابك وفي حرمة الوقوف في يديك، يا قاضي الحاجات، ويا من لا ترد كلّ من تضرّع إليك. فإنّك على كلّ شيءٍ قدير، وبالإجابة جدير، سلمنا اللهم إلى رمضان، وكذلك سلّم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلًا.

أدعية آخر أيام شهر شعبان

ربّنا اجعل هذه الأيام المباركة سببًا للرحمة والمغفرة والثواب الجزيل، اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا أكثر يا رب العالمين.

اللهم أجرنا وكن معنا وبارك لنا واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، توفنا يا رب مسلمين وألحقنا بالصالحين، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم.

ربّنا نعوذ بك من كل شر ونلجأ إليك في كل مصيبة، فكن معنا في النائبات وفي غير النائبات يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا كل ذنب وكل إثم ارتكبناه، اللهم اجعل أيام شهر شعبان الأخيرة أيام خير وعبادة، وأيام رمضان أيام صيام وقيام وقراءة قرآن وعبادة يا كريم.

دعاء آخر ليلة من شعبان

اللهم هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القران وجعل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قد حضرفلسمنا فيه وسلمه لنا وتسلمه منا في يسر منك وعافيه يا من أخذ القليل وشكر الكثير اقبل منا اليسير اللهم اني أسألك أن تجعل لي الى كل خير سبيلا ومن كل ما لا تحب مانعا يا ارحم الراحمين يا من عفا عني وعما خلوت به من السيئات يا من لم يؤاخذني بارتكاب المعاصي عفوك عفوك عفوك يا كريم الهي وعظتني فلم أتعظ وزجرتني عن محارمك فلم أنزجر فما عذري فأعف عني يا كريم عفوك عفوك عفوك اللهم اني أسألك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب عظم الذنب من عبدك فليحسن التجاوز من عندك يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة عفوك عفوك عفوك اللهم أني عبدك وأبن عبدك وأبن أمتك ضعيف فقير الى رحمتك وأنت منزل الغنى والبركة على العباد قاهر مقتدر أحصيت أعمالهم وقسمت أرزاقهم وجعلتهم مختلفة ألسنتهم وألوانهم خلقا من بعد خلق ولا يعلم العباد علمك ولا يقدر العباد قدرك وكلنا فقير الى رحمتك فلا تصرف عني وجهك واجعلني من صالح خلقك في العمل والأمل والقضاء والقدر اللهم أبقني خير البقاء وأفنني خير الفناء على موالاة أوليائك ومعاداة أعدائك والرغبة اليك والرهبة منك والخشوع والوفاء والتسليم لك والتصديق بكتابك واتباع سنة رسولك اللهم ما كان في قلبي من شك أو ريبة أو جحود أو قنوط أو فرح أو بذخ أو بطر أو خيلاء أو رياء أو سمعة أو شقاق أو نفاق أو كفر أو فسوق أو عصيان أو عظمة أو شيء لا تحب فأسألك يا رب أن تبدلني مكانه ايمانا بوعدك ووفاء بعدك ورضا بقضائك وزهدا في الدنيا ورغبة فيما عندك وأثرة وطمأنينة وتوبة نصوحا أسألك ذلك يارب العالمين الهي أنت من حلمك تعصى ومن كرمك وجودك تطاع فكأنك لم تعص وأنا ومن لم يعصيك سكان أرضك فكن علينا با الفضل جوادا وبالخير عوادا يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد واله صلاة دائمة لا تحصى ولا تعد ولا يقدر قدرها غيرك يا أرحم الراحمين.

أدعية وداع شعبان واستقبال رمضان

في نهاية شهر شعبان واستقبال شهر رمضان اللهم اجعل عباداتنا في شهر شعبان متقبلة بإذنك يا كريم، واجعل شهر رمضان شهر خير ورحمة ومودة علينا أجمعين.

اللهم نسألك في شهر رمضان المبارك أن تعيننا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، ربنا بارك لنا في شهر رمضان وأكرمنا فيه بدوام الصحة والعافية وبلغنا إياه غير فاقدين ولا مفقودين يا كريم.

ربنا نسألك في شهر رمضان المبارك أن تسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا سحائب رحمتك، ربنا بلغنا أجر العمل في ليلة القدر وتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن الكريم وكل عمل قمنا به في شهر شعبان.

ربّنا إننا نودع شهر شعبان ونستقبل شهر رمضان، اللهم اجعل شهر رمضان شهر خير علينا أجمعين، اللهم اجعل السلم والسلام في حياة كل مسلم في هذا العالم، ربنا نسألك في هذه الأيام الفضيلة أن تحقن دماء المسلمين يا كريم.

دعاء اخر جمعة من شعبان

اللهم ها نحن في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان فاجعل هذه الجمعة مليئة بالخيرات، اللهم نسالك الرحمة والمغفرة في هذه الجمعة وفي كل يوم من أيام شهر رمضان القادم يا رب.

في الجمعة الأخيرة من شهر شعبان ندعو الله تعالى بدوام الرحمة والمغفرة، اللهم بارك لنا فيما تبقى من شهر شعبان واجعلنا من الذين يصومون شهر رمضان المبارك، ربنا بارك لنا في هذا الشهر وفي كل أشهر حياتنا يا رب العالمين.

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم

دعاء دخول رمضان