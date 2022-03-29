أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان، بلوغاً يغير حالنا إلى أحسنه، ويُهذب نفوسنا، ويُطهر دواخلنا، بلوغ لا فاقدين ولا مفقودين، بلوغ رحمه، ومغفرة، وعتق من النار.

‏اللهم بلغنا رمضان بلوغاً يـغير حالنا إلى أحسنه، ويُهذب نفوسنا، ويُطهر دواخلنا ‏بلوغ رحمه ومغفرة وعتق من النار.

شهر رمضان هو شهر الصيام والصلاة والدعاء،وفيه يزداد البحث عن أدعية شهر رمضان حيث يخص الله عز وجل هذا الشهر بالرحمة والمغفرة واستجابة الدعاء.

موعد شهر رمضان 2022 والذي يوافق يوم السبت 2 أبريل 2022، ولكن لا يتم التأكد إلا من خلال رؤية هلال رمضان، وهو اليوم الذي ينتظره المسلمون، حيث يبدأ الكثير منا بإرسال رسائل وأدعيةتهنئة بقدوم هذا الشهر المبارك، للأصدقاء والأقارب والأحباب.

دعاء رؤية هلال رمضان

اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله، حيث يمكنك الدعاء بما تريده من الله عز وجل في شهر الرحمة:

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم: اللهم اجعل صيامنا في رمضان صياماً مقبولاً، وقيامنا فيه قيام القائمين، والابتعاد عن نومة الغافلين، وهب لنا من رحمتك التي وسعت كل شيء، واعف عنا واغفر لنا.

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم اللهم قربنا إليك وإلى رضاك، وأبعدنا يا الله عن سخطك وعذابك، ووفقني في رمضان على قراءة آياتك، وأدخلني برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقني في رمضان لذة التقرب منك يا الله، وباعد بيني وبين عذابك وأدخلني في رحمتك التي وسعت كل شيء، واجعل لي نصيباً من كل خير نزلت به.

اللهم أعنا في رمضان على إقامة أمرك، وأذقني فيه حلاوة قراءة آياتك، وإقامة ذكرك، وأوزعني يا الله أن أشكر نعمتك، واحفظني بحفظك وكرمك، واسترني من الناظرين.

دعاء قدوم شهر رمضان الكريم: يا رب اجعلنا في رمضان من المستغفرين ومن عبادك الصالحين، القائمين في الليل، والمقربين من رحمتك يا أرحم.

أدعية جميلة لشهر رمضان

كيف نستعد لشهر رمضان؟