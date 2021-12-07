أدعية الاستيقاظ لصلاة الفجر، تعتبرصلاة الفجر لها أهمية عظيمة جداً، ويُمكن للمسلم أن يدعو الله تعالى بأن يعينه على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر.

أدعية الاستيقاظ لصلاة الفجر

اللهم ارزقني القدرة على الاستيقاظ والناس نيام لأداء صلاة الليل، فأكون في حفظك وكنفك يا أرحم الراحمين.

اللهم اجعلني في صفوف المصلين الذين تركوا مضاجعهم رغبةً وحبًّا بالصلاة، ولا تجعلني ممن يغفل عن صلاة الفجر.

اللهم إنِّي أقسم عليك بكلِّ عمل خير عملته لوجهك الكريم، أن تعينني على الاستيقاظ لصلاة الفجر يا عفو يا كريم.

(رَبِّ اجعَلني مُقيمَ الصَّلاةِ وَمِن ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَتَقَبَّل دُعاءِ).

اللهم إنَّ من صلى الفجر فهو في ذمتك، فاجعلني منهم يا رب بفضلك وكرمك.

اللهم أكرمني بالوقوف على بابك وقت صلاة الفجر، ولا تحرمني أجرها ولا تفتني عنها.

اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذ سُئلت به أجبت أن تمنن علي بفضلك وتقدرني على الاستيقاظ لصلاة الفجر.

اللهم إنَّك سامع الدعاء، وجئتك أدعوك يا رب أن تُعينني على الاستيقاظ لصلاة الفجر، فلا تردني خائبًا يا رب العالمين.

ما فضل دعاء الاستيقاظ من النوم؟

دعاء الاستيقاظ من النوم

لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، ثُمَّ قالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ له، فإنْ تَوَضَّأَ وصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.

فضل دعاء الاستيقاظ من النوم

استجابة الدعاء

حصول المغفرة

قبول الصلاة إذا صلى

كيفية الاستيقاظ لصلاة الفجر

النوم باكراً وتجنّب السهر ليلاً

يجب الحرص على الآداب المتعلّقة بالنوم، منها: الدعاء قبل النوم، وجمع الكفين والنفث فيهما، وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، والنوم على طهارة. عدم الإكثار من تناول الطعام والشراب ليلاً

تذكّر الأجر الذي أعدّه الله تعالى للصابرين، والأجر على أداء صلاة الفجر في وقتها.

التقرّب إلى الله تعالى بالدعاء وسؤال الحاجات منه، ومن ذلك سؤاله التوفيق لأداء صلاة الفجر جماعةً، فالدعاء من أعظم وأكبر الأسباب التي تؤدي إلى الفلاح والفوز والنجاة.

استعانة العبد بمن يُعينه على الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر جماعةً، كالاستعانة بالأهل أو الوالدين أو الأصدقاء أو الجيران وتوصيتهم بإيقاظه. استشعار الفضل العظيم الذي أعدّه الله تعالى للمحافظين على أداء صلاة الفجر جماعةً، منها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (من صلى العشاءَ في جماعةٍ فكأنما قام نصفَ الليلِ .

آيات توقظك لصلاة الفجر

قراءة آخر أربع آيات في سورة الكهف يوميا قبل النوم من قوله تعالى : إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا (107) خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا (108) قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (109) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا .صدق الله العظيم.

صلاة الفجر كم ركعة

ركعتان فقط، إلا أنّها تحتلّ الأهميّةَ والمَكانة الأكبر بين جميع الصّلوات لزيادة المشقّة فيها عن غيرها من الصلوات، وتُعدّ سُنّة الفجر من أكثر السّنن تأكيدًا، فقد كان النّبي -صلى الله عليه وسلم- يُداوم عليها في الحضر والسفر، ويُصلّيها ركعتين قبل ركعتي الفرض.

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