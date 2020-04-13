لابد أن نتضرع لله تعالى بكل خشوع ورجاء لكي نتخلص من فيروس كورونا راجين من المولى أن يمكن الأطباء والعلماء على إيجاد علاج له لكي نتخطى هذه المرحلة الصعبة من الابتلاءات ولذلك فإن الأدعية للتخلص من فيروس كورونا هو ملاذنا الوحيد في الوقت الراهن، ولكن أيضاً يجب علينا الالتزام بكافة التعليمات الطبية الوقائية.

أدعية التحصين من فيروس كورونا:

اللهم إن هذا الوباء خلق من خلقك وأنت عليه قادر.. اللهم خذه وارفعه من بيننا أخذ عزيز مقتدر.. وأنت على ذلك قدير

حسبي الله لديني، حسبي الله لدنياي، حسبي الله الكريم لما أهمني، حسبي الله الحليم القوي لمن بغى عليَّ، حسبي الله الشديد لمن كادني بسوء، حسبي الله الرحيم عند الموت، حسبي الله الرؤوف عند المسألة في القبر، حسبي الله الكريم عند الحساب، حسبي الله اللطيف عند الميزان، حسبي الله القدير عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

اللهم يا مجلي العظائم من الأمور ويا كاشف صعاب الهموم، ويامفرج الكرب العظيم ويامن اذا أراد شيئا فحسبه أن يقول كن فيكون؛ ارفع عنا البلاء واحمنا من كل وباء.

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم.

استغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ.

اللهُم إن هذا المرض هو جند من جنودك تصيبُ به من تشاء وتصرفهُ عن من تشاء ، اللهم أصرفه عن بيوتنا وعن بلاد المسلمين وقنا شر الداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يالطيف إنك على كل شيءٍ قدير.

‏اللهم ابعد الوباء عن أهل بيتي و عن أحبتي وعن أصحابي وجيراني وكل من رأيت منهم خيرًا وكل من رأيت منهم سوءًا واحفظ كل خلقك بعينك التي لا تنام.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، لم يضره شيء.

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