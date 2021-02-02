أشارت السنة النبوية من خلال أحاديث الرسول محمد صلوات الله وسلامه عليه على العديد من الأدعية المستحب الدعاء بالاقتداء بسنته الشريفة، ومن تلك الأدعية ما يمثل دعاء المحبة بين الناس والذي يجلب الخير للمسلم الداعي وللغير المدعو له، إذ يستحب للمسلم في هذا الصدد الدعاء بالحب والاحترام وغير ذلك من المشاعر الجميلة التي يجب أن تسود العالم الاسلامي أجمع.

أدعية المحبة بين الناس:

اللهمّ ألّف بيني وبين الخلائق كلّهم أجمعين، كما ألّفت بين آدم وحواء، وكما ألّفت بين موسى وطور سيناء، وكما ألّفت بين سيّدنا محمد صّلى الله عليه وسلم وبين آله رضي الله عنهم وأمّته رحمهم الله.

يا مُجَلِّي عظيم الأمور، لا إله إلّا هو الحيّ القيّوم اللهمّ ألقِ الألفة والشّفقة والمحبّة في قلوب بني آدم وبنات حوّاء أجمعين.

اللهمّ حبّب فيّ فلانـ/ة بعد حبّك وحبّ رسولك الكريم، واهديه لي، وملّكني زمام أمره، واجعله من قسمتي ومن نصيبي اللهم زوّجنا في الحلال على سنّتك وسنّة رسولك الكريم.

اللهم زوجني رجلاً صالحاً تقر به عيني، وتقر بي عينه يا ذا الجلال والإكرام.

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