يعتبر ألم عملية الولادة من أكبر الألآم التي تشعر بها المرأة في العالم، ولذلك تحتاج أي امرأة إلى الدعاء في هذه اللحظة بشكل كبير حتى يتم تسهيل هذه العملية عليها وتنتهي بسلام وفي أقل وقت.

أدعية تسهيل الولادة وفتح الرحم

اللهم اجعله قرّة عين لى ولوالده ولأخواته والمسلمين، اللهم إنّي أعيذها بك وذريّته من الشّيطان الرّجيم، اللهم سهّل حمله، وسهّل ولادته، ويسّر سبيله، أنت الذى خلقته، وأنت الذى أنشأته، وسويّته، أبرأ إليك من حولي ومن قوتي، لا إله إلا أنت، اللهم احفظه من بين يديه، ومن خلفه، وعن يمينه، وعن شماله.

اللهم إني اسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك.

يا رب اجعل الولادة بردا وسلاما على اختى كما جعلت النار بردا وسلاما على سيدنا إبراهيم يا خالق النفس من النفس ويا مخرج النفس من النفس ويا مخلص النفس من النفس خلص اختى اللهم يا مسهل الشديد ويا ملين الحديد ويا من هو كل يوم في أمر جديد أخرج اختى من حلق الضيق إلى أوسع الطريق بك تدفع ما تطيق وما لاتطيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين .

اللهم لا سهل إلا جعلته سهلا فسهل أمري وتب عني وعافني يا أرحم الراحمين.

اللهم إني أسألك بكل اسم سميت به نفسك أن ترحمني وتيسر أمري وتقضي حاجتي فأنت القادر على كل شيء.

رب كن لي وليا ورحيما، لطيفا وكريما، منجيا وسندا أسألك بلطفك وكرمك أن تيسر أمري وتلبي رغبتي فأنت العالم بكل شيء يا الله.

اللهن يا فارج الهموم والغموم فأنت الله وحدك لا شريك لك والعالم بكل شيء فانظر لحالي واقضي رغبتي فلا قاضي غيرك.

اللهم يا مسهل الشديد وملين الحديد وقاضي كل وعيد يسر لي أمري وافرج عني فقض داق حال يا مبد الأحوال.

ربي ضاقت بي الشدائد فادفع عني مالا أطيق وفرج همي بما أرغب فأنت منجز الوعيد.

بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اقض حاجتي وبدل حالي ويسر أمري وتجاوز عني فأنت ربي وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك يا رحمن.

أدعية تيسير الولادة

يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.

بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تاخذه سنة ولا نوم انظر لحالي ويسر أمري فلا ملجأ لي سواك ولا تكلني لأحد غيرك يا الله.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ربي مسني الضر وأن أرحم الراحمين بك أستغيث وعليك أتوكل فانظر لحال ويسر لي كل عسير يا قدير.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلًا. اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، ويا مخرج النفس من النفس يسر لي ولادتي.

اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ادفع ما لا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّ الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

أدعية الولادة مستجاب



قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممّن تشاء، وتعزّ من تشاء وتذلّ من تشاء، بيدك الخير إنّك علي كل شيء قدير اللهم يا فارج الهمّ ورافع الكرب أنت الرحمن الرحيم، الذي لا إله إلّا أنت، اللهم إنّي أسألك بكل اسم هو لك سمّيت به نفسك أو اطلعت به أحد خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أو احتفظت به في كتابك يا حيّ يا قيوم، اللهم إنّي أسألك بعزّك الذي لا يُرام، وملكك الذي لا يُضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن ترحم حالي وتفرج همي وتزيل الكرب عني، اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم أخرج المولود بقدرتك، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ لا سَهْلَ إِلا مَا جَعَلْتَهُ سَهْلا، وَأَنْتَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ الْحَزَنَ سَهْلاً.

اللهم أسألك حسن الخلق وهون الطلق، يا خالق النفس من النفس يا مخلص النفس من النفس يا مخرج النفس من النفس خلصني اللهم يا مسهّل الشديد ويا مليّن الحديد ويا منجز الوعيد، يا من هو كل يومٍ في أمر جديد، أخرجني من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. بك أدفع مالا أطيق ولا حول ولا قوة إلّا بالله، وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم إنّي أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلّا أنت المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، لا إله إلّا الله العظيم الحليم، لا إله إلّا الله رب العرش العظيم، لا إله إلّا الله رب السماوات ورب العرش الكريم.

آيات قرآنية لفتح الرحم

آخر سورة البقرة (آمَنَ الرَّسول بِمَا أنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمؤْمِنونَ ۚ كلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكتبِهِ وَرسلِهِ لَا نفَرِّق بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رسلِهِ ۚ وَقَالوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ غفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِير * لَا يكَلِّف اللَّه نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

بعض الأيات اللَّه وَلِيّ الَّذِينَ آمَنوا يخْرِجهم مِّنَ الظّلمَاتِ إِلَى النّورِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَروا أَوْلِيَاؤهم الطَّاغوت يخْرِجونَهم مِّنَ النّورِ إِلَى الظّلمَاتِ ۗ أولئك أَصْحَاب النَّارِ ۖ همْ فِيهَا خَالِدونَ. لِّلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِن تبْدوا مَا فِي أَنفسِكمْ أَوْ تخْفوه يحَاسِبْكم بِهِ اللَّه ۖ فَيَغْفِر لِمَن يَشَاء وَيعَذِّب مَن يَشَاء ۗ وَاللَّه على كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

لَا يكَلِّف اللَّه نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

اللَّه لَا إِلَٰهَ إِلَّا هوَ الْحَيّ الْقَيّوم ۚ لَا تَأْخذه سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّه مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَع عِندَه إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ يَعْلَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهمْ ۖ وَلَا يحِيطونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ وَسِعَ كرْسِيّه السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئوده حِفْظهمَا ۚ وَهوَ الْعَلِيّ الْعَظِيم.

إِنَّ رَبَّكم اللَّه الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثمَّ استوى عَلَى الْعَرْشِ يغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلبه حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنّجومَ مسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَه الْخَلْق وَالْأَمْر ۗ تَبَارَكَ اللَّه رَبّ الْعَالَمِينَ.

دعاء شهر رجب وفضل صيامه

دعاء نزول الثلج