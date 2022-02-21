أدعية شهر رجب، شهر رجب من الأشهر الحرم المباركة والّتي ورد ذكرها في القرآن الكريم والسّنّة النّبويّة المباركة، ولقد سمّي هذا الشّهر برجب لأنّه كان شهرًا معظّمًا من قبل الإسلام ومن ثمّ جاءت الشّريعة الإسلاميّة وعظّمته أيضًا، ورجب هو اسم يعني التّعظيم، وسمّي بذلك لعظمته وتميّه عن باقي الشّهور الأخرى.

أدعية شهر رجب

اللهمّ برحمتك أستغيث يا حيّ يا قيّوم، يا أرحم الرّاحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهمّ أصلح لي شأني كلّه ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهمّ اغفر لي وارحمني، وعافني واعفُ عنّي، وارحم ضعفي وقلّة حيلتي، اللهمّ فرّج عنّا الهموم والأحزان، وأبعد عنّا الأضرار والأشرار، واجعلنا من الأتقياء الأبرار الأخيار، اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمّن سواك، اللهمّ اقضِ حاجاتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهمّ اجعنا من الشّاكرين لك على نعمك، ولا تحرمنا منها يا ربّ العالمين، وصلّ اللهمّ على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهمّ أنت ربّي لا إله إلّا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شرّ ما صنعت وأبوء لك بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذّنوب إلّا أنت، اللهمّ ارزقنا في هذا الشّهر الرزق الحلال الطيب، وامدد لنا من واسع فضلك وكرمك يا رحمن يا رحيم، اللهمّ هب لنا من رضاك ومغفرتك ولطفك، إنّك أنت الوّهاب اللّطيف، اللهمّ لا تجعلنا من الفاسقين المفسدين، واجعلنا من الأتقياء المصلحين في الأرض، المهتدين الهداة، إنّك أنت على كلّ شيءٍ قدير، والحمد لله ربّ العالمين.

يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعالٌ لما تريد، أسألك بنور وجهك الّذي ملأ أركان عرشك وأسألك برحمتك الّتي قدرت بها على جميع خلقك، أن تجعل هذا الشهر شهر خيرٍ وبركةٍ على الأمة الإسلامية، وأن تغفر فيه للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن ترحم المؤمنين المؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهمّ ارزقنا من فضلك وارحمنا برحمتك، وآتنا من لطفك وكرمك، إنّ أنت اللّطيف الوهاب، آمين.

أدعية شهر رجب مفاتيح الجنان

اللهم مع بداية شهر رجب وهو شهرٌ من الأشهر المباركة والعظيمة وشهرٌ حرام، أسألك بعزّك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يرام، أن تغفر لنا وترحمنا وتعفو عنّا وتعافنا، اللهم فإنّك إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.

اللهم بارك لنا في أعمارنا كلّها، اللهم بارك لنا في سائر أيّامنا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلّغنا من بعدهما شهر رمضان، نسألك يا إلهي في هذه الأشهر المباركة أن تحمنا من كل سوء، اللهم أعذنا واجعل خاتمتنا أحسن أعمارنا.

اللهم في هذا الشهر المبارك أعوذ بك من الهمّ والحزن والعجز والكسل وأعوذ بك من الجبن وغلبة الدين وقهر الرجال، اللهم اغسل لي ذنوبي وخطاياي ونقّني من الخطايا والذنوب كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنس.

أدعية شهر رجب مكتوبة

الله يا رب، يا مقيل عثرات المتعثرين، ويا قاضي حاجات السائلين، اللهم في شهر رجب أسألك برحمتك أن تقضي عنّي حوائجي، اللهم وفرّج عني كرباتي، وارزقني من غامض علمك ومن حيث لا نحتسب، اللهم أنت الرزّاق وبيدك ملكوت كلّ شيء، رحمتك أرجو سبحانك.

اللهم مع وصولنا لشهر رجب اكشف عنّا كلّ البلاء، فأنت العالم بكلّ الخفايا وأنت صارف كلّ البلايا، اللهم يا مغيث أغثنا ندعوك يا ربّنا كمن اشتدّت به فاقته وضعفت قوته وقلّت حيلته، اللهم ندعوك دعاء الغريق المضطر، ارحمنا وأغثنا بنور وجهك وعظيم سلطانك فلا إله إلا أنت.

اللهم في شهر رجب اكفنا همومنا، وزوّد قلوبنا بالتّقوى واغفر لنا ذنوبنا، ووجّهنا للخير ووجّه الخير لنا، اللهم اجعل لنا من كلّ همٍّ فرجًا ومن كلّ ضيقٍ مخرجًا، وارحم شقاوتنا أجمعين، ولا تجعل حوائجنا عند غيرك من خلقك.

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