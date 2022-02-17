متى نصوم شهر رمضان مرتين في العام؟

يحل شهر رمضان مرتين في العام كل 33 عامًا ويطلق على هذا العام "السنة الكريمة"، ومن المفترض أن تاتي السنة الكريمة المقبلة بعد 8 سنوات اي في 2030 حيث سيتكرر شهر رمضان في هذا العالم في شهر يناير ثم يأتي مرة أخرى في شهر ديسمبر.

صوم المسلمون لشهر رمضان المبارك مرتين في العام هي ظاهرة تتكرر كل 32 عاما، فلو ضربنا 32 عام في 11 يوما الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية يكون الناتج 352 أي قرابة العام ، فكل 33 عاما يأتي شهر رمضان مرتين في العام.

كل كم سنة يتكرر رمضان؟

دورة رمضان تحدث مرة كل 33 عاماً.

موعد شهر رمضان 2030

في يوم 5 يناير 2030، سيكون أول أيام شهر رمضان ، ثم يأتي مرة أخرى نفس العام ، في 25 ديسمبر من نفس العام ، ليأتي رمضان في عام 2030 مرتين في عام واحد .

عدد أيام الصيام في 2030

المسلمين سيصومون في 2030، 36 يوما، 30 يوما في بداية العام الميلادي، و6 أيام في نهايته.

الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية

السنة الهجري يختلف عن التقويم الميلادي بحوالي عشرة أيام كل عام، ولذلك فإن التقويم الهجري يقع في أجزاء مختلفة من التقويم الميلادي كل عام أيضًا.

وتتكرر هذه الدورة كل 33 سنة قمرية، ومن ناحية أخرى فإنّ التقويم الهجري هو السنة القمرية التي تتكون من 12 شهرًا قمريًا و354 أو 355 يومًا.

السنة الميلاديَّة تتكون من 12 شهراً تبدأ في شهر يناير، وتنتهي في شهر ديسمبر، والفصول الأربعة تحدِّدها السنة الميلاديَّة، أما التقويم الميلادي هو الأكثر شيوعاً في العالم، إذ تستخدمه غالبية دول العالم لدقته، اما التقويم الهجري فيعتمد عليه المسلمون.

لماذا نصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان؟

نصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان 30 يوماً من صيام رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر". قال الإمام النووي - رحمه الله - كما قـال العلماء: [إنما كان كصيام الدهر لأن الحسنة بعشر أمثالهـا؛ فرمضان بعشر أشهر، والستة بشهرين].

فوائد الصيام الجسدية

تنظيف الجسم من السموم والفضلات الموجودة فيه

راحة الجهاز الهضمي من هذه مشاكل الانتفاخ وعسر الهضم

يساهم الصيام في خفض ضغط الدم المرتفع

يسهم في انقاص الوزن بشرط اتباع العادات الغذائية الصحية اثناء وجبتي الافطار والسحور

تحسين العادات الغذائية مثل تناول الاطعمة الصحية كالخضار والفواكه بدلاً من الوجبات الدسمة والسكريات

خفض وتعديل نسبة السكر في الدم

علاج العديد من الامراض الالتهابية التي تصيب الجسم على مدار العام كالتهاب المفاصل والصدفية وغيرها.

فوائد الصيام النفسية

تقوية العلاقة مع الله والايمان به والتقرب إليه أكثر عن طريق الصيام ولاصلاة وقراءة القرآن والاستغفار

من فوائد الصيام النفسية تعويد النفس على تحمل المصاعب والصبر ومشقات الحياة.

ضبط السلوكيات العامة وتهذيب النفس وتهدئتها.

التخفيف من انقاص الوزن وصحة القلب والعصبية الزائدة.

البعد عن التوتر والتسرع في التعامل مع الاخرين.

تعزيز الاحساس بحاجات الاخرين خاصة الفقراء منهم والمبادرة لمساعدتهم وتقديم العون لهم.

السعادة والراحة وتقوى النفس عن المحرمات ان في السر او العلن.

التعاطف واللين والمبادرة لمساعدة كل محتاج.

فوائد الصيام للهرمونات

ارتفاع مستويات هرمون النمو

زيادة كميات النوربينفرين كلها تزيد من تحلل الدهون في الجسم وتسهّل استخدامها للطاقة.

زيادة هرمون الجريلين، الذي يمكن أن يحسن مستويات الدوبامين في الدماغ بشكل مباشر.

انخفاض مستويات هرمون الأستروجين والبروجيسترون.

تقليل هرمون الكورتيزول وهو هرمون التوتر.

فوائد الصيام للجنس

تهدئة الغرائز الجنسية

تحفيز المخ لزيادة إفراز هرمون يسمى الملوتن، يعمل الهرمون المذكور على تحفيز إفراز هرمون الذكورة بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 70%.

فوائد الصيام للهرمونات

انخفاض نسبة السكر والأنسولين بالدم خلال ساعات الصوم لتعويض الجسم بالطاقة اللازمة له.

تقليل السعرات الحرارية

زيادة نسبة مادة الليبتين خلال ساعات الصيام

فوائد الصيام للنساء

إعادة تنظيم الهرمونات وإفرازها في الجسم

انتظام الدورة الشهرية

توزان هرمون الحليب

ارتفاع الخصوبة لدى النساء.

فوائد الصيام طبياً

التخلص من الكوليسترول الزائد والدهون الثلاثية.

التخلص من حمض اليورك.

التخلص من السموم البيئية المتراكمة في الجسم.

علاج الالتهابات مثل: والربو والتهاب المفاصل، والتهاب القولون.

فضل صيام الأيام البيض لشهر رجب 1443

الدعاء للميت من الكتاب والسنة