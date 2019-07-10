أدعية لتيسير العمل

من الأدعية المشروعة في تيسير العمل:

- اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمّن سواك، اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

- اللهم صبّ علينا الخير صباً صباً، ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

- اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان عسيراً فيسّره، وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

- يا من أظهر الجميل، وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من لا يهتك الستر، يا عظيم العفو، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا باسط اليدين بالرحمة، يا باسط اليدين بالعطايا، يا سميع كلّ نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المنّ، يا مقيل العثرات، يا مبتدئاً بالنعم قبل استحقاقها، اغفر لنا وارضَ عنّا وتب علينا ولا تحرّمنا لذة النظر لوجهك الكريم.

- يا الله يا الله يا الله أسألك بحقّ من حقّه عليك عظيمٌ أن ترزقني العمل بما علمتني من معرفة حقّك، وأن تبسط علي ما حظرت من رزقك. اللهم إنّي أدعوك وأسألك وأنا داخل في مكان عملي هذا، وأنا موقنٌ بوجودك وأنّك تراقبني، أسألك أن تحفظ مكتبي هذا ببركتك ومغفرتك ورحمتك الواسعة، ونظامك البديع. اللهم أحييني بالسلام فإنّك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنّي أشهد بعلمك الواسع وقدرتك العظمية على كلّ ما يجري داخل هذه الجدران من كلامٍ وأفكار وقراراتٍ.

- اللهم إنّي أحمدك على نعمك الواسعة التي أنعمت علي، اللهم أعني على أن استعمل نعمتك فيما يرضيك، وهب لي القوة والأمانة عند أداء عملي. اللهم بارك لي في كلّ مشروعٍ وكلّ فترةٍ وكلّ طاقةٍ أبذلها، واكتب لي رضاك في كلّ ما أنجزه وحقّقه.

- اللهم اجعل لي من كلّ عملٍ أعمله والطريقة التي أعمل بها سبباً لنيل الهداية والسعادة والسرور ولكلّ من أقابله في هذا اليوم.

- اللهم إن غادرت هذا المكان فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، إنّك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

- الحمد لله الذي تواضع كلّ شيءٍ لعظمته، الحمد لله الذي ذلّ كلّ شيءٍ لعزّته، الحمد لله الذي خضع كلّ شيءٍ لملكه، الحمد لله الذي استسلم كلّ شيءٍ لقدرته.

- اللهم أحييني بالسلام فإنّك السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام .

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