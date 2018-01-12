مجموعة أدعية لجلب الحظ

- روي عبد الرزاق عن الحسن:أن اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم سألوه:أين ربنا؟فأنزل الله(واذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان).

- روي الترمذي عنه:انه صلوات الله عليه وسلامه قال:"من سره ان يستجيب الله تعالي له عند الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء".

- عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال رسول الله صلي الله عليه وسلم"لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان(يتصارعات ويتدافعان)الي يوم القيامة"رواه الطبراني.

- عن ابي أمامة قال:قيل:يارسول الله أي الدعاء اسمع؟ قال:"جوف الليل الآخر ودبر

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