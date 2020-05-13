أدعية للحامل ولتثبيت الحمل

تحلم كل أم حامل بلحظة مجيء طفلها إلى الدنيا، وفي فترة الحمل يشغل بالها كثير من الأمور الحياتية الهامة عن حفظ الجنين وتحصينه؛ فهي تهيء للطفل جميع مستلزماته من ملابس وأدواته الصحية فهي توفر له الحياة الطبيعية الهادئة لكي يأتي إلى الدنيا مُنعمًا ومُرفهًا.

ولم يرد في السنة النبوية أقوال محددة للحامل ولتثبيت الحمل، ولكن يمكن للمرأة الدعاء بما شاءت بالنيّة التي تشاء، ومن الأدعية التي يمكن دعاؤها:

- اللهم إني أسألك أن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان، بديع السموات والأرض، ذو الجلال والإكرام، برحمتك يا أرحم الراحمين أن تحمي لي جنيني وتحفظه بحفظك.

- اللهم إني أستودعك جنيني الذي في رحمي، أنت الذي لا تضيع ودائعك يا الله.

- اللهم احفظ جنيني واحْمِه، وامسكه أن يسقط، وأتم حمله على خير.

- اللهم يا من أمسكت السماء أن تقع على الأرض وهي بلا عمد، أمسك ما في رحمي، وأتمم له على خير.

- اللهم صوِّره في أحسن صورة ونجِّه من كل تشويه ومرض.

- اللهم يسِّر حملَه وولادتَه ورضاعتَه وتربيتَه، واجعله مطيعًا لربه، بارًّا بوالديه، متعاونًا مع إخوته، نافعًا لأمته، ذخراً للإسلام والمسلمين. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير.

- اللهم اكتب له طولَ العمر، وحُسنَ العمل، وسعة الرزق، وسعادة الدارين.

- اللهم ارزقه جمال الخَلق والخُلق، وقوة الدين والبدن، وسعادة الدنيا والآخرة.

- لا إله إلا الله إقراراً بربوبيته، سبحان الله خضوعاً لعظمته، اللهم يا نور السموات والأرض، ويا عماد السموات الأرض، ويا جبار السموات والأرض، ويا ديان السموات والأرض، ويا وارث السموات والأرض، ويا مالك السموات والأرض، ويا عظيم السموات والأرض، ويا عالم السموات والأرض، ويا قيوم السموات والأرض، يا رحمن الدنيا ورحيم الآخرة، احفظ لي جنيني بحفظك. اللهم إني أسألك في صلاتي ودعائي بركة تطهر بها قلبي، وتكشف بها كربي، وتغفر بها ذنبي، وتحفظ بها جنيني، وتصلح بها أمري، وتغني بها فقري، وتذهب بها شري، وتكشف بها همي وغمي، وتشفي بها سقمي، وتقضي بها ديني، وتجلو بها حزني، وتجمع بها شملي، وتبيض بها وجهي.

- يا أرحم الراحمين اللهم إليك مددت يدي، وفيما عندك عظمت رغبتي، فيسر أمري وثبت حملي، واقبل توبتي، وارحم ضعف قوتي، واغفر خطيئتي، واقبل معذرتي، واجعل لي من كل خير نصيباً، وإلى كل خير سبيلاً برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطى لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت، يسر أمري وخفف عني.

- اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير.

- اللهم لا تحرم سعة رحمتك، وسبوغ نعمتك، وشمول عافيتك، وجزيل عطائك، ولا تمنع عنى مواهبك لسوء ما عندي، ولا تجازني بقبيح عملي، ولا تصرف وجهك الكريم عني برحمتك يا أرحم الراحمين.

- اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني و أنا أرجوك، اللهم إني أسألك يا فارج الهم، و يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا، يا رحيم الآخرة، ارحمني برحمتك.

- اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم.

- اللهم آت نفسي تقواها، وزكها يا خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين، اللهم إني أسألك مسألة البائس الفقير، وأدعوك دعاء المفتقر الذليل، لا تجعلني بدعائك رب شقية، وكن بي رؤوفاً رحيماً يا أكرم المعطين، يا رب العالمين.

- اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل، اعصمني من فتن الدنيا وفقني لما تحب وترضى، وثبتني بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولا تضلني بعد أن هديتني وكن لي عوناً ومعيناً، وحافظاً و ناصراً.

- اللهم إنّك وهبت لي جنيني من غير حول مني ولا قوة، فاحفظه بحفظك بلا حول مني ولا قوة، اللهم احفظه من أي مكروه يصيبه ومن كل شر وضرر، اللهم احفظه من الأسقام والأمراض، اللهم لا تجعل ابتلائي فيه، اللهم اجعل حياته سعيدة وأجره من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعله من صالح عبادك وحفظة كتابك ومن أحسن الناس ديناً وعبادة وأخلاقاً، ومن أسعدهم حياة وأرغدهم عيشة، اللهم أغنه بحلالك عن حرامك وبفضلك عمّن سواك، ربّ كما حفظت كتابك إلى يوم الدين، احفظه من الشيطان الرجيم، ربّ ارزقه صحبة الأخيار وخصال الأطهار والتوكل عليك يا قادر يا جبار، ربّ أبعد عنه أمراض القلوب والأبدان، وبلغني فيه غاية أملي بحولك وقوتك يا كريم يا منان، ربّ متعني ببره في حياتي وأسعدني بدعائه بعد مماتي، وصلّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

- اللهم احفظ جنيني بحفظ، وأتمم حملي على خير، واجعله من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين، اللهم جنبه الفواحش والمحن والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبه الزنا واللواط والخمر والمخدرات، اللهم سلمه من العلل والآفات، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واهده لما تحبه واغفر له يا غفار، اللهم لا تزغ قلبه بعد إذ هديته وهب له من لدنك رحمة وهيئ له من أمره رشداً. اللهم اجعله في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير.

- اللهم سلمه من العلل والآفات والأوبئة، اللهم سلمه من شر الأشرار آناء الليل وأطراف النهار، واغفر له يا غفار، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

- أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومن شر ما خلق و برأ و ذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن.

- اللهم احفظه بحفظك وألهمه رشده واجعله باراً تقيًاً بصيراً سامعاً مطيعاً لك، ولأوليائك محب ناصح، ولأعدائك مبغض، اللهم اشدد به عضدي وأقم أودي وكثر عددي وزين به محضري، وأحيِ به ذكري، واكفني به في غيبتي وأعني به على حاجتي واجعله عوناً لي.

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