الوطن هو الحضن الذي يحيط به وعلى أرضه نشأنا وكبرنا وأكلنا من خيراته، فحبه شيء فطري مغروس بداخلنا يولد معنا بشكل لا إرادي، كما أن ديننا الإسلامي الحنيف قد حثنا على الدفاع عنه وحمايته، فذلك من الإيمان

أدعية مستجابة لحفظ الجزائر

اللهم اغث أهلنا في الجزائر

اللهم بردًا وسلاماً على أهلنا في الجزائر

اللهم انا نسألك ان تجعلها بردا وسلاما، الرحمة لشهداء حرائق الجزائر

اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمناً سخاءاً رخاءاً وسائر بلاد المسلمين.

اللهم من أراد ببلدنا و شعبنا سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرًا عليه.

اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى.

اللهم اجعلهم سلماً لأوليائك، حرباً لأعدائك ،اللهم حقق بهم دينك، وأظهر بهم شريعتك،اللهم اجعلهم يتبعون الحق وبه يعدلون،اللهم أيدهم بالحق، وأيد الحق بهم،اللهم احفظهم من كل سوء ومكروه.

اللهم هيئ لهم بطانة صالحة ناصحة راشدة من أهل الخير والصلاح، تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وجنبهم بطانة السوء الخائنة، واكشف لهم عوارهم يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم احفظ على بلادنا أمنها ورخاءها واستقرارها ونعمها وخيرها ، اللهم من أرادنا ديننا وعلماءنا وحكامنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميراً عليه اللهم ألف بين قلوبنا واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين ، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ،وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين.

دعاء للجزائر وشعبها مستجاب

اللهم احفظ الجزائر وشعب الجزائر وأبعد عنهم كل الفتن يا رب

اللهم وحد كلمتهم وألف بين قلوبهم واجمعهم على الخير ونسالك أن الفرج لكل المسلمين في محنتهم وكربهم وثبت إيمانهم واحفظ أعراضهم وأموالهم وألهمهم رشدهم وارزقهم الأمن والإيمان واجمع شمل كل المسلمين ووحد صفوفهم..اللهم آمين.

دعاء اللهم احفظ الجزائر مكتوب

اللـهم أْمّن بلادنا وأنزل علينا سكينة من عندك. اللــهم ألف بين قلوب الجزائريين واجمعهم على طاعتك.

اللـهم ثبتنا واحفظ بلادنا من شر الأشرار و الفتن.

اللهم إنه بلد ارتوى ترابه بدم الشهداء فبارك فيه واحمه إنك أنت السميع المجيب.

اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار.

اللهم احفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.

دعاء يحفظك من الحريق 2021

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ.

اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكِ مِنَ الْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بكِ مِنَ الْجُبْنِ، وَأَعُوذُ بكِ أَنْ أُرَدَّ إلَِى أَرْذَلِ الْعُمُرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتهِِ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأوََّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْهُدَى وَالتُّقَى وَالْعَفَافَ وَالْغِنَى.

دعاء النجاة من الحريق 2021