يُعتبر الحصول على عمل بعد التخرج من الجامعة من أكثر الأشياء التي يسعى إليها الشخص وأحياناً يأخذ معه وقت طويل للحصول على وظيفة مناسبة، وفيما يأتي أدعية مستجابة للنجاح في العمل:

أدعية مستجابة للنجاح في العمل

اللهمّ إنّي أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبِّتني، وثقِّل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبَّل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العُلى من الجنة.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عمّن سواك.

اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن والكسل والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال.

من أفضل أدعية مستجابة للنجاح في العمل، اللهم صبّ علينا الخير صباً صباً، ولا تجعل عيشنا كداً كداً.

اللهم إن غادرت هذا المكان فبارك لي في رحلتي وسفري، وبارك لي في أهلي وبيتي، إنّك أنت الخليفة في المال والأهل والولد.

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في بطن الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان عسيراً فيسّره، وإن كان قليلاً فأكثره، وبارك فيه برحمتك يا أرحم الراحمين.

دعاء لشخص بالتوفيق في عمله الجديد

يا رب التوفيق في كلّ خطواتك، وأدعو الله العظيم أن يُنير بصيرتك ويجعل التوفيق عنوانًا لك في كلّ خطوة، وأن يعطيك الخير كله.

أدعو الله العليّ العظيم أن يجعل الخير كله في دربك والرزق الوفير من نصيبك، والنجاح عنوان أيامك.

أدعو رب العزّة أن يبارك لك خطواتك وبدايتك الجديدة، وأن يزيد في رزقك ويعطيك من خير ما تحب، وأن ينوّر خطاك ودربك في عملك الجديد.

يا الله يا كريم، ارزقه النجاح والفرح واجعل عمله الجديد فاتحة خير له في كلّ أمور حياته، ولا تعسّر له أمرًا ولا تصعّب أمامه شيئًا، وأرضِه وارضَ عنه. أسأل الله لك الرزق الوفير، والنجاح، والفلاح، والسداد والخير، وأن يمنحك الشغف، والتفاؤل، وحب العمل، والقدرة على السعي في عملك الجديد.

كيف ادعو لنفسي بالتوفيق؟

اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل الخير وخواتمه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة.

دعاء التوفيق في العمل

أفضل دعاء التوفيق في العمل، اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، أجمل دعاء التوفيق في العمل، رب اجعلني لك شكارًا، لك ذكارًا، لك مخبتًا إليك أوّاها منبيًا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبّت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة صدري.

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

اللهم إني أعوذ بك أن أَضل أو أُضل، أو أَزل أو أُزل، أو أَظلِم أو أُظلم، أو أَجهل أو يُجهل علي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن سهلًا إذا شئت سهلًا.

اللهم يا ذا الرحمة الواسعة، يا مطلعا على السرائر والضمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيء، فهب لنا ما تقر به أعيننا، وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشيم، في بابك واقفون، ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم.

اللهم أسألك أن تيسّر لي هذا الأمر وتجعل الخيرة في ذلك إنك على كل شي قدير.

اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

رب أدخلني مدخل صدق، وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.

رب اشرح لي صدري، ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني، يفقهوا قولي.

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