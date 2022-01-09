الحُب هو أن ترى في طريقك ألفُ شخصً ولا يروق لك إلا من أحببت، جميعنا لدينا أصدقاء وأهل وأحبة نتمنى لهم الخير ونحن أن ندعو لهم، لذلك نقدم لكم محموعة من الأدعية للأحباب.

أدعيه جميله لشخص تحبه ويهمك أمره

يارب ابعد عن "إسم الشخص الذي تدعو له" كل ما يرهقه.

ربي رجيتك احفظه من كل شر اللهم اني استودعتك قلبھ فأحفظه لي.

ربي لي شخص أحبه تخاف عليه روحي من كل شيء فأحفظه اللهم إني أستودعك راحته وعافيته وقلبه فأبعد عنه كل ما يضره ويضيق صدره. اللهم إني أستودعتك شخص بعيد عن عيني قريب من قلبي اللهم إني أستودعتك راحة باله وسعادته وضحكته بحجم سمائك السابعه اللهم أرزق قلبه الراحة والطمأنينة والفرح والأمان اللهم اجعل له بكل خطوة يخطيها في حياته توفيق ونجاح وتيسير اللهم قل لأمنياته وأحلامه كن فتكون.

اللهم اسعدها سعادة لو وزعت على أهل الأرض لكفتها واملئ قلبها راحه دائمة واجعلها في ودائعك يالله دائماً.

لي ولمن احب ولمن يقرأ ربي يبشرنا بالجنة ويظلنا تحت ظله يوم لا ظل الا ظله ويرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم يا رب.

اللهم ﭑني استودعتك راحة من أحببتهم فاجعلهم من ﭑسعد خلقك.

دعوه لمن احببته أتمنى أن يرزقك الله شيئا جميلاً يغرق قلبك بالسعادة.

لمن احببته أخفض صوت كل شيء، وارفع صوت القران وسخر ليا يالله من يدعو ليا غيبًا، ويتمنى الخير لقلبي ويحبني حب صادق.

يارب تصنع لـ "إسم الشخص" فرحه تسعدها دهرًا وتهب لها سعادة تديم ابتسامتها عمرا واخلق لها راحه ﻻ تذوق بعدها تعبا.

ربي أن كان أحدا من أحبتي يملكه الضيق، فقرج ضيقه، وأسعد قلبه، ومن كان ينتظر خبرًا سعيدا فعجل له، وجازي صبرن وبشرني وبشر من أحب بكل خير.

دعاء لشخص تحبه بالتوفيق

اللهم إن عبدك قد أحسن الإيمان بك والتوكل عليك، فارزقه يا الله السداد في كل خطواته، واجعل له حظًا من النجاح بقدرتك يا من لا يعجزك أي شيء وأن تبعد عنه أي تعثر أو فشل، وألا تنهي عمله إلا وهو مجبور الخاطر برحمتك.

اللهم أجبر بخاطره، وارزقه توفيقًا من عندك يعلي من شأنه، وسدد خطاه ويسر له جميع أموره.

دعاء للأحباب

اللهم سق إلى أحبتي من رحماتك ما يغنيهم وأنزل عليهم من بركاتك

ما يكفيهم وادفع عنهم كل ما يؤذيهم.

يا رب أحببته فيك، أحفظه عن معاصيك، وأجعل عمره فيما يرضيك،وأكرمه يوم يلاقيك، وثبته في الدنيا على الدين،وأبعثه يوم الآخرة من أهل اليمين.

جعلك الله ممن يناديهم المنادي يوم القيامة، لكم النعيم سرمدًا

تحيون ولا تموتون أبداً، تصحون ولا تمرضون أبداً، تنعمون ولا تبتئسون أبدًا، يحل عليكم رضوان ربكم ولا يسخط عليكم أبدًا.

ربي اسألك في هذا الصباح أن تسعد قلوب أحبتي اللهم ارزقهم

حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربهم إلى حبك، اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك واجمع نفوسنا على خشيتك واجمع أرواحنا في جنتك.

يا رب بعلمك أحببت هذا الرفيق، فبرحمتك وسع له كل طريق،ونجه من كل هم وضيق.

ملأ الله قلبك بالأنوار وحفظك من الأخطار، وأسعدك،وجعل حياتك حياة الصالحين الأبرار.

دعاء لشخص عزيز مهموم قصير

اللهم اسعده أرح قلبه اشرح صدره حقق أمانيه وأبعد عنها كل ضيق وحزن ربي إني أحبه كثيرا بقدر لا يعلمه إلا أنت استودعتك روحه وقلبه فاحفظه لي يا الله يؤذيهم، وأكفهم شر ذنب يرهقهم ويحول بينهم وبينك يا الله وأسعد قلبه على الدوام وأسألك له العفو والعافية وأن تحفظه من كل شر.

اللهم أسألك أن تجعل الهم عن هذا الإنسان بعيد ومن رحمتك قريب وحقق له كل ما يريد واجعل له اليوم عليه سعيد اللهم إني أحبه حبا هو يجهله وتعلم به أنت فاللهم لا تريني فيه أي بأس وأسعد قلبه على الدوام وأسألك له العفو والعافية وأن تحفظه من كل شر.

دعوة حلوه وقصيرة

اللهم إجعلنا عند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولك في جميع أمورنا ذاكرين.

اللهم أسعد سعادة لا يعقبها حزن وسخر له من حظوظ الدنيا أطيبها.

أتمنى أن يرزقك الله شيئاً جميلاً يفرق قلبك بالسعادة.

ربي لا تغير علينا الحال إلا لأحسنه.

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