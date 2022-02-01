أرز مقلي بالروبيان مع الاناناس وجوز الهند المحمص الأرز المقلي بالروبيان مع الأناناس وجوز الهند المحمص هو بديل سريع وسهل للوجبات السريعة ومثالي لوجبة مشبعة وغنية بالمكونات الطازجة.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة صلصة الصويا

2 ملعقة كبيرة سريراتشا

1 ملعقة كبيرة سكر بني

20 علبة قطع الأناناس في العصير

½ حزمة بصل أخضر

4 بيضات كبيرة

¼ كوب من قطع جوز الهند غير المحلاة

3 ملاعق كبيرة زيت طبخ

½ رطل من الروبيان المقشر منزوع العرق

4 أكواب من أرز الياسمين المطبوخ

حفنة كزبرة طازجة (اختياري)

الطريقة:

تحضر الصلصة عن طريق تقليب صلصة الصويا والسيراتشا والسكر البني معًا. صفي الأناناس جيدًا. قطعي البصل الأخضر إلى شرائح. يكسر البيض في وعاء ثم يخفق حتى يصبح ناعمًا .

أضيفي قطع جوز الهند غير المحلاة إلى مقلاة كبيرة (لا تضيفي الزيت) وسخنيها على نار متوسطة. قلبي جوز الهند واطهيه باستمرار حتى يبدأ في التحول إلى اللون البني الذهبي ورائحته. بمجرد أن يصبح لونها بنياً ذهبياً ، انقلي جوز الهند المحمص من المقلاة إلى وعاء نظيف وضعيه جانبًا حتى يصبح جاهزًا للاستخدام .

أضيفي 1 ملعقة كبيرة من زيت الطهي إلى المقلاة الساخنة ولفيها لتغطي السطح. أضيفي الجمبري واطهيه حتى يتحول لون الجمبري إلى اللون الوردي ومعتمًا. انقلي الجمبري إلى وعاء نظيف .

أضيفي ملعقة كبيرة أخرى من زيت الطهي إلى المقلاة ولفيها مرة أخرى لتغطي السطح. صبي البيض المخفوق واخلطيه برفق أثناء طهيه. اطهِ البيض حتى يتماسك تمامًا ، لكنه لا يزال رطبًا ، ثم انقليه من المقلاة إلى الوعاء حيث يتم وضع الجمبري .

أضيفي الأناناس المصفى والنصف السفلي من البصل الأخضر (الأطراف البيضاء وبعض الأخضر) إلى المقلاة. يقلب ويطهى حتى يسخن تمامًا ، ثم ينقل إلى وعاء البيض والروبيان .

أضيفي ملعقة كبيرة أخرى من زيت الطهي إلى المقلاة ولفيها حتى تتغطى ثم أضيفي الأرز المطبوخ على البارد. دع الأرز يطهى في المقلاة حتى تسمعه يبدأ في الطقطقة، ثم قلبي واتركيه يستمر في الطهي أكثر. تجنبي الإفراط في تقليب الأرز أثناء طهيه لمنعه من أن يصبح لزجًا. استمري في طهي الأرز حتى يسخن تمامًا ويصبح ذهبيًا قليلاً .

أخيرًا ، أضيفي الجمبري المطبوخ والبيض والأناناس والبصل الأخضر مرة أخرى إلى المقلاة. نسكب الصلصة المحضرة فوقها ونقلب حتى يغطى كل شيء بالصلصة. دعِ الخليط يسخن.