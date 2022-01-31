أسهل وصفة لصنع كاساديا السبانخ والخرشوف لإعداد وجبة خفيفة لذيذة في اليوم التالي ، مثل كاساديا السبانخ والخرشوف الكريمية.

أسهل وصفة لصنع كاساديا السبانخ والخرشوف

المكونات:

1/3 كوب غموس السبانخ والخرشوف

1 تورتيلا متوسطة الحجم

1/3 كوب دجاج مشوي مبروش

صوص حار

الطريقة:

وزعي غموس السبانخ والخرشوف على نصف التورتيلا. تُغطى بقطع من الدجاج المبشور والقليل من الصلصة الحارة المفضلة لديك.

اطوي التورتيلا من المنتصف لإغلاقها ، ثم ضعيها في مقلاة جافة. تطهى الكاساديا على نار متوسطة حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا من جانب واحد ، ثم تقلب وتطهى حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا من الجانب الثاني.

قطعي الكاساديا إلى قطعتين أو ثلاث قطع باستخدام قطاعة بيتزا أو سكين كبير وقدميها.

وصفة غموس السبانخ والخرشوف

المكونات:

علبة (14 أونصة) من قلوب الخرشوف ، مجففة ومفرومة

1 كوب مايونيز

1 كوب جبن بارميزان مبشور

الطريقة:

سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية) .

تمزج قلوب الخرشوف المفرومة مع المايونيز وجبنة البارميزان وتخلط جيدًا.

يُوزّع المزيج في طبق خبز 9 × 13 بوصة ويُخبز في فرن مُسخّن مسبقًا لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا .

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