أسهل وصفة لصنع كاساديا السبانخ والخرشوف لإعداد وجبة خفيفة لذيذة في اليوم التالي ، مثل كاساديا السبانخ والخرشوف الكريمية.
أسهل وصفة لصنع كاساديا السبانخ والخرشوف
المكونات:
1/3 كوب غموس السبانخ والخرشوف
1 تورتيلا متوسطة الحجم
1/3 كوب دجاج مشوي مبروش
صوص حار
الطريقة:
وزعي غموس السبانخ والخرشوف على نصف التورتيلا. تُغطى بقطع من الدجاج المبشور والقليل من الصلصة الحارة المفضلة لديك.
اطوي التورتيلا من المنتصف لإغلاقها ، ثم ضعيها في مقلاة جافة. تطهى الكاساديا على نار متوسطة حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا من جانب واحد ، ثم تقلب وتطهى حتى يصبح لونها بنيًا ومقرمشًا من الجانب الثاني.
قطعي الكاساديا إلى قطعتين أو ثلاث قطع باستخدام قطاعة بيتزا أو سكين كبير وقدميها.
وصفة غموس السبانخ والخرشوف
المكونات:
علبة (14 أونصة) من قلوب الخرشوف ، مجففة ومفرومة
1 كوب مايونيز
1 كوب جبن بارميزان مبشور
الطريقة:
- سخني الفرن إلى 375 درجة فهرنهايت (190 درجة مئوية).
- تمزج قلوب الخرشوف المفرومة مع المايونيز وجبنة البارميزان وتخلط جيدًا.
- يُوزّع المزيج في طبق خبز 9 × 13 بوصة ويُخبز في فرن مُسخّن مسبقًا لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى يصبح لونه بنيًا ذهبيًا.
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