أرقى إطلالات الملكة رانيا العبدلله بمناسبة عيدها الـ 51

رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية هي ملكة المملكة الأردنية الهاشمية ومن أكثر السيدات الأوليات في الوطن العربي اهتمامًا بحقوق الطفل والمرأة.

يصادف 31 أغسطس من كل عام عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله الـ50 زوجة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ملكة الأناقة وملكة القلوب ومنارة الفكر الجديد، فهي تعتبر واحدة من أقوى 100 سيدة عالمياً ملكة الأناقة

ولدت الملكة رانيا العبدالله في الكويت لأبوين من أصل فلسطيني في 31 أغسطس من عام 1970، وتزوجت الملك عبد الله الثاني عام 1993 قبل توليه العرش، ولقبت بملكة الأردن بعد عدة شهور من تتويجه في عام 1999.

حيث تفرعت رانيا العبدلله بين العمل التطوعي والإنساني وتبنت أهم القضايا على المستوى العربي والعالمي ومن أهمها التعليم، تحاول جاهدة رفع مستوى الثقافة والتعليم والفكر الحضاري انطلاقاً من الأردن لتصل الى أقسى بقاع الأرض مناشدة بأفكارها ومعتقداتها النهضوية.

وتتميز رانيا العبدالله بذوقها الملكي الراقي الذي نالت من خلاله إعجاب الجميع ولفتت بأناقتها وحضورها المتألق أقلام الصحافة العالمية والعربية، تجمع الملكة رانيا بإطلالاتها بين التصاميم العصرية وبين الذوق الكلاسيكية، وغالباً ما تختار إطلالات تجلب طاقة إيجابية بألوان أساسية كالأبيض أو الأسود أو الوردي والأزرق من قمصان وتنانير أو بناطيل واسعة وفساتين ناعمة، ومؤخراً مع ظهور فيروس كورونا نجدها في معظم صورها ترتدي كمامات تتناسب مع إطلالاتها.

كلُ عام وأنتِ أبهى، كل عَام وأنتِ صُورتنا الجَميلة ومِثالنا القيّم، صَاحبة الجَلالة المَلكة رانيا العبدالله.

إليكم أجمل إطلالات الملكة رانيا العبدالله من صفحتها الرسمية على الإنستغرام بمناسبة عيد ميلاد الـ 50، أي إطلالة أعجبتكم؟

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