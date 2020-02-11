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أزهار القرنبيط المقرمشة

منشور 11 شباط / فبراير 2020 - 04:00
أزهار القرنبيط المقرمشة

يعتبر مزيج أزهار القرنبيط المشوية طبق جانبي شتوي لذيذة.

المكونات:

1 رأس قرنبيط ، مقطّعة إلى أزهار

1 بصلة متوسطة ، مقطعة إلى شرائح

4 أغصان من الزعتر

4 فص ثوم ، غير مقشر

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

½ كوب جبن مبشور بارميزان

الطريقة:

يسخن الفرن إلى 425 درجة. قم بخلط زهور القرنبيط على صينية فرن كبيرة مطلية بالبصل والزعتر والثوم والزيت. يضاف الملح والفلفل. يشوى ، يقلب أحيانًا ، حتى يصبح طريًا تقريبًا ، 35-40 دقيقة. ترش بجبن البارميزان ، وتشوى حتى يصبح القرنبيط رقيقا من  10-12 دقيقة.

 


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