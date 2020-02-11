أزهار القرنبيط المقرمشة

يعتبر مزيج أزهار القرنبيط المشوية طبق جانبي شتوي لذيذة.
المكونات:
1 رأس قرنبيط ، مقطّعة إلى أزهار
1 بصلة متوسطة ، مقطعة إلى شرائح
4 أغصان من الزعتر
4 فص ثوم ، غير مقشر
3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون
ملح وفلفل أسود مطحون طازج
½ كوب جبن مبشور بارميزان
الطريقة:
يسخن الفرن إلى 425 درجة. قم بخلط زهور القرنبيط على صينية فرن كبيرة مطلية بالبصل والزعتر والثوم والزيت. يضاف الملح والفلفل. يشوى ، يقلب أحيانًا ، حتى يصبح طريًا تقريبًا ، 35-40 دقيقة. ترش بجبن البارميزان ، وتشوى حتى يصبح القرنبيط رقيقا من 10-12 دقيقة.
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